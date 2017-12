Paul McCartney odohrá britské turné prvýkrát po desiatich rokoch

19. feb 2003 o 7:22 © TASR 2003

Londýn 19. februára (TASR) - Fanúšikov Beatles Paul McCartney dvojnásobne potešil oznámením nového svetového turné a vydaním DVD s nahrávkami spoločného vystúpenia s Georgeom Harrisonom a Ringom Starrom z roku 1994.

McCartney povedal, že do svojho prvého turné v Británii po desiatich rokoch plánuje zahrnúť aj veľký balík piesní Beatles. V každom z 2,5-hodinových koncertov odohrá asi 22 piesní slávnej štvorky.

V rámci turné nazvanom Back in the World je v apríli ohlásených najmenej sedem vystúpení, nevynímajúc Londýn a Manchester. McCartney potom plánuje pokračovať vo Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Rakúsku a Škandinávii.

Svetové turné nadväzuje na McCartneyho úspešnú americkú šnúru Back in the US z roku 2002, ktoré časopis Billboard vyhlásil za turné roku. "Počas vystúpení v Amerike minulý rok som sa veľmi bavil, ale teraz idem domov a to pre mňa znamená veľa," vyhlásil McCartney.

Bývalý člen Beatles sa naučil divákom venovať to, čo chcú. "Znamená to, že budem hrať dosť vecí od Beatles, nejaké skladby od Wings a aj niečo novšie. Koncerty budú vlastne prierezom celej mojej kariéry," povedal McCartney. Niektoré staršie skladby od Beatles podľa neho dostanú súčasnejší šat. "Niektoré piesne by som chcel obnoviť," povedal.

Lístky sa v Británii začnú predávať v piatok v cene 35 až 45 libier. Fanúšikovia si budú môcť kúpiť aj DVD so spoločným vystúpením McCartneyho, Starra a Harrisona z roku 1994. Bolo to po druhý raz, keď trojica hrala spolu po rozpade Beatles v roku 1970. Prvýkrát si zaimprovizovali v roku 1979 na svadbe Erica Claptona.

Harrison zomrel v novembri 2001 po dlhom boji s rakovinou. Johna Lennona zastrelil v roku 1980 pomätený fanúšik v New Yorku.

DVD trvajúce hodinu, ktoré má vyjsť v marci, natočili v Harrisonovom štúdiu v jeho sídle v Henley-on-Thames v Oxfordshire. Piesne na ňom sú najmä z raných dní Beatles, napríklad Blue Moon of Kentucky, Ainďt She Sweet alebo Thinking of Linking.