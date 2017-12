Elton John sa predstaví 22. júna na open air koncerte v Budapešti

19. feb 2003 o 8:20 © TASR 2003

Budapešť 19. februára (TASR) - Elton John bude hlavným "ťahákom" open air koncertu, ktorý na 22. júna pripravuje maďarský mobilný operátor Westel pri príležitosti svojich 10. "narodenín" v spolupráci s agentúrou Showtime.

Elton John koncertoval už v osemdesiatych rokoch na Népstadione maďarskej metropoly. O jeho ďalšom vystúpení v Budapešti sa hovorilo už vlani, nakoniec však z neho zišlo.

Dohoda o júnovom koncerte na budapeštianskom námestí, ktoré bolo v období štátostrany dejiskom prvomájových manifestácií, je už "pod strechou".

Od 70. rokov sa skladateľ, aranžér, pianista a spevák pravidelne hlási s novinkami, z ktorých mnohé sa stali medzičasom "klasikou" žánru. Nahrávka upravenej verzie jeho skladby Candle in the Wind, ktorej text prešiel zmenami po tragickej smrti princeznej Diany, je najpredávanejším singlom hudobnej histórie.

Elton John je držiteľom početných ocenení, vrátane Grammy a Oscara za pieseň Can you feel the love tonight pre kreslený film Leví kráľ a od roku 1998 aj nositeľom šľachtického titulu za svoje zásluhy o rozvoj hudby a iniciatívu v propagácii boja proti AIDS.