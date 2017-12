M. Douglas a Zeta-Jonesová si spolu opäť zahrajú

19. feb 2003 o 11:17 © TASR 2003

Los Angeles 19. februára (TASR) - Po účinkovaní v drogovej dráme Traffic nebolo možno hollywoodsky pár Michaela Douglasa a Catherine Zeta-Jonesovú vzhliadnuť v žiadnej inej snímke spolu.

Túto skutočnosť by mal napraviť film Monkeyface. Podľa amerického magazínu Variety by si tu manželia mali zahrať podvodníkov, ktorí sa najskôr nemôžu vystáť, no nakoniec sa dajú dokopy. Dej sa točí okolo pretekov koní. Aj názov filmu - Monkeyface- je menom pretekárskeho koňa.

Na režisérsku stoličku by si mal zasadnúť Stephen Frears v septembri v Miami, kde by sa malo začať nakrúcať.

Ak všetko dobre dopadne, bude to prvý film Zeta-Jonesovej po narodení jej druhého dieťaťa. To má prísť na svet v apríli.