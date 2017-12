Rachel Hunterová potvrdila rozpad vzťahu s Robbiem Williamsom

Los Angeles 19. februára (TASR) - Americká herečka Rachel Hunterová potvrdila ukončenie deväťmesačného vzťahu s britským spevákom Robbiem Williamsom.

19. feb 2003 o 13:45 © TASR 2003

Tvrdí však, že zostali najlepšími priateľmi.

Exmanželka rockera Roda Stewarta ďalej uviedla, že i napriek klebetám, sa pod rozpad ich vzťahu nepodpísal nikto tretí.

Dvojica sa zoznámila v máji minulého roku v americkom Los Angeles, kde Williams v súčasnosti žije.

"Je to pravda, rozišli sme sa. No sme a vždy zostaneme najlepšími priateľmi. Totálne ho zbožňujem. Je pre mňa veľmi výnimočným mužom," vyhlásila herečka pre magazín Hello.

Hovorkyňa Hunterovej uviedla, že bolo veľmi ťažké udržovať vzťah, keď obaja boli veľmi zaneprázdnení a navyše sa niekedy zdržiavali v dvoch rôznych krajinách.