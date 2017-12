Film kanadského kmeňa Inuitov Rýchly bežec sa dostal do slovenských kín

Bratislava 19. februára (TASR) - Nezvyčajný film s názvom Rýchly bežec, ktorý napísali, produkovali, režírovali a herecky obsadili predstavitelia pôvodného ...

19. feb 2003 o 20:10 © TASR 2003

Bratislava 19. februára (TASR) - Nezvyčajný film s názvom Rýchly bežec, ktorý napísali, produkovali, režírovali a herecky obsadili predstavitelia pôvodného severokanadského národa Inuiti, si budú môcť od 20. januára pozrieť v kinách aj slovenskí diváci. Snímka je inšpirovaná pradávnou inuitskou legendou o láske, žiarlivosti, vášni a drsnej prírode.

Malú komunitu nomádskych Inuitov ovláda krutý a primitívny šaman, ktorý vynakladá veľké úsilie, aby celé spoločenstvo udržal v tmárstve a nevedomosti. Po 20 rokoch úpadku prídu do tábora dvaja bratia - Amakak alias Silný muž a Atanarjuat, čiže Rýchly bežec. Obaja sa usilujú zmeniť zavedené mravy a obyčaje, pričom Atanarjuat si získa lásku mladej krásavice Atuat a rozhodne sa, že s ňou utečie. Náčelníkov syn Oki za to sľúbi obom bratom krutú pomstu a Amakaka v spánku zabije. Rýchly bežec sa svojím útekom zachráni, no vybičovaný hnev šamanových poskokov zostáva naďalej ukrytý v ich chorobných mysliach.

Na nakrútenie filmu mali producenti len 1,9 milióna dolárov, pričom exteriéry snímky točili v pôvodnej divokej kanadskej krajine. Za túto realistickú, autentickú a nízkorozpočtovú drámu napokon získali mnoho ocenení. Svedčí o tom cena za Najlepšiu kameru na filmovom festivale v Cannes, Cena poroty a Cena publika na podobnom podujatí v Montreale, Cena za najlepšiu réžiu v Edinburghu či Cena za najlepší kanadský film na medzinárodnej prehliadke v Toronte.

Režisérom takmer trojhodinovej úspešnej snímky je Zacharias Kunuk a v hlavných úlohách sa predstavia neznámi umelci Natar Ungalag, Lucy Tulugarjuk a Sylvia Ivalu.