Na návšteve

20. feb 2003 o 16:00 BARBORA LAUCKÁ /Foto: PETER LEGINSKÝ

Lenka Barilíková

herečka

manželka Michala Spišáka

Ako, kedy a kde ste sa zoznámili?

Poznáme sa vlastne ešte zo školy. Michal k nám pristúpil v prvom ročníku na VŠMU, po dvoch ročníkoch pražskej DAMU. Nestihli sme spolu dlho chodiť. Náš vzťah nabral kozmickú rýchlosť v treťom ročníku na vysokej škole. Zobrali sme sa a bolo. Zato spolu chodíme teraz.

Dátum svadby?

27. marca 1992. Brali sme sa v Košiciach a mali sme riadnu, veľkú východniarsku svadbu so všetkým, čo k nej patrí.

Aká je deľba práce v domácnosti?

Povedala by som, že veľmi vyvážená. Tým, že často cestujem s RND, Michal sa dokáže naozaj perfektne postarať o domácnosť a našich dvoch šarvancov.

Kde a ako sa vám spolu býva?

Túžim, aby sme konečne mali aj čosi vlastné, hoci teraz sa teším z toho, že bývame v dvojizbovom nájomnom byte. Predtým sme sa štyria tiesnili v jednoizbovom byte, a to bolo dosť náročné. Tým, že moji chlapci túžia po psíkovi, vedela by som si predstaviť aj veľmi malý, skromný domček niekde pri Bratislave. Dúfam, že sa nám to raz podarí.

Kde trávite voľný čas?

Keďže som dosť vyťažená, veľmi rada som doma. Občas zájdeme do Nitry k svokrovcom. Cez prázdniny sa snažíme užiť si na chalupe. Ak to občas vyjde, nedeľu mávame aj vo štvrtok.

Kde ho trávi podľa vás váš manžel?

Doma s knižkou. Miluje knihy a písmenká. Aj by som sa s ním niekedy išla vyblázniť, no treba ho na to dlho nahovárať a až potom sa poddá.

Obľúbená kaviareň, reštaurácia?

Kaviarní mám niekoľko. Dlho bola mojou favoritkou Apponyi-café, ktorá je čarovná najmä v lete. Teraz sa mi zapáčil aj Malevill na Uršulínskej ulici, sú tam pekné obrázky na stenách. Do reštaurácií v Bratislave veľmi nechodievam.

Na čo najradšej míňate peniaze?

Nemôžem si ich dovoliť míňať, lebo ich nemám. Ak sa predsa vyskytnú, rada kupujem darčeky.

A váš manžel?

Na knihy, ale otázne je, či je to míňanie. Knižky kupuje prehnane rád.

Na ktorý výlet s manželom najradšej spomínate?

Náš dedo má chalupu pri Banskej Štiavnici, tam je nám vždy vynikajúco. Páčila sa mi aj naša prvá dovolenka pri mori. Boli sme s chlapcami v Chorvátsku, neďaleko Puly a bolo to fajn.

Z čoho ste sa spolu naposledy tešili?

Asi včera, keď som si ľahla k malému Jakubovi do postele a povedal mi: - Maminka, vy s tatkom nikdy nepôjdete do dôchodku. Budeme si vás so Samkom meniť. Raz budete u mňa a raz u Samka. Potešili sme sa, že naše deti pre nás zatiaľ neplánujú domov dôchodcov.

Počuli ste o svojom manželovi nejakú klebetu a čo vy na to?

Viete, že ani nie? Nespomínam si. Asi o ňom nikto nehovorí.

Herečka Lenka Barilíková pôsobí tretiu sezónu v Radošinskom naivnom divadle. Okrem toho hrá a spieva v oboch dieloch muzikálu Mníšky. V Mestskom divadelnom klube Čierny havran hrá v nezávislých projektoch Slečna Júlia a Voľné manželské vzťahy pod režijným vedením svojho manžela. Vo voľných manželských vzťahoch sa spolu stretávajú na javisku aj ako hereckí partneri. Rodáčka z Košíc vychováva so svojím manželom dvoch synov Jakuba (8) a Samka (10).



Michal Spišák

režisér

manžel Lenky Barilíkovej

Ako, kedy a kde ste sa zoznámili?

Prvýkrát sme sa videli, keď som z pražskej divadelnej fakulty prestúpil do Bratislavy. Mohlo to byť v marci 1990. Pamätám si to preto, lebo revolúciu som prežíval ešte v Prahe. Až po čase sme sa zblížili aj partnersky. Lenku som vtedy vnímal ako strelenú poslucháčku herectva, ktorá patrila k najlepším v ich ročníku.

Dátum svadby?

Do kelu, mám problémy s dátumami. Pletie sa mi to. V marci patrí jeden Lenkiným narodeninám a druhý svadbe - 28. marca 1992. Naša svadba bola neopakovateľným zážitkom a ja som neveril, že by som mohol zažiť niečo takéto. Lenkini rodičia sú Rusnáci, a preto to bola veľmi veselá a spevavá svadba. Mali sme sto hostí, Lenka tancovala redový tanec, ja som ju musel uniesť, atď, atď.

Aká je deľba práce v domácnosti?

Lenka varí a ja umývam riad. Umývam ho hneď a poctivo. Potom ešte Lenka hrá divadlo a ja strážim deti.

Kde a ako sa vám spolu býva?

Teraz zažívame luxus, pretože sme dva roky bývali v jednoizbovom byte. Už dva mesiace sme v dvojizbovom byte. Neviem, dokedy nám eufória šťastia vydrží. Je to ako v židovskom vtipe: Kohn je nespokojný s bývaním, pretože má iba jednu izbu a mnoho detí. Aj jeho manželka je nespokojná. Rabín mu poradí - Máš hydinu? Nasťahuj ju do izby. Na druhý deň Kohn príde a hovorí - veď to nefunguje, je to ešte horšie. -Tak tam nasťahuj aj mačku. Dá tam mačku, potom ešte aj psa a kozu. Keď sa v izbe už naozaj nedá pohnúť a opäť sa sťažuje, rabín mu opäť poradí - pokús sa vyhodiť všetky zvieratá. Poslúchne a je šťastný, že má veľa miesta.

Kde trávite voľný čas?

Nemám voľný čas. Keby aj bol, tak si rýchlo zoberiem knižku a študujem. Ísť na dovolenku sa mi zdá prílišné márnenie času.

Kde ho trávi podľa vás vaša manželka?

Je to voľný čas alebo súčasť profesie, keď ide na desať minút do solária? Kedysi navštevovala aj fitnescentrum, teraz to už tuším vzdala.

Obľúbená kaviareň, reštaurácia?

Do reštarurácií príliš nechodíme. Spolu však navštevujeme Apponyi café.

Na čo najradšej míňate peniaze?

Na všetky možné knižky, najradšej na divadelnú literatúru a obrázkové publikácie z výtvarného umenia. Chodievam do Artfóra, do Luxorky a do antikvariátov.

A vaša manželka?

Ona si na rozdiel odo mňa najradšej občas kúpi niečo na seba alebo kozmetiku. Nie je však márnivá ani rozhadzovačná. Robí to primerane veku a príjmom.

Na ktorý výlet s manželkou najradšej spomínate?

Po ôsmich rokoch manželstva sme boli na dovolenke v Chorvátsku. Bolo to príjemné, viezli sme sa vlastným autom, kúpali sme sa v mori, a keď sme sa vrátili domov, okamžite nám to auto ukradli. Hľadel som z okna a premýšľal nad tým, že som ho asi zaparkoval za rohom. Nezaparkoval. Naozaj bolo fuč. Ešteže sme s ním stihli aspoň tú dovolenku.

Z čoho ste sa spolu naposledy tešili?

Naposledy som sa tešil zo spoločnej vydarenej premiéry v Mestskom divadle. Ide o hru Voľné manželské vzťahy, ktorú som nielen režíroval ale v nej s Lenkou aj hrám.

Počuli ste o manželke nejakú klebetu a čo vy na to?

Len to, čo mi ona povie, že si o nej ľudia hovoria. Cez leto, keď som pracoval mimo, bolo tu Teátro Tatro, mali rozložený stan na námestí a tam sa Lenka veselo sa zabávala s kamarátmi a s mojím bratom. Vtedy vraj hovorili, že asi máme problémy, keď som nebol s ňou. Nemali sme, iba som pracoval.

Režisér Michal Spišák je jeden z dvoch synov režisérov Karola Spišáka. Po absolvovaní VŠMU pôsobil tri roky v Trnavskom divadle. Posledné roky je na voľnej nohe. Realizuje sa v Čechách aj na Slovensku, osobitne rád v nezávislých projektoch. Počas posledných Bratislavských hudobných slávností upútal svojou realizáciou melodrámy Medea, kde jeho manželka Lenka hrala hlavnú postavu. Okrem toho pracuje ako asistent na Katedre réžie VŠMU v Bratislave. Považuje to za výbornú príležitosť stretávať sa so študentami o dvadsať rokov mladšími. Momentálne premýšľa nad novou inscenáciou pre Mestské divadlo v Bratislave a píše dizertačnú prácu, aby mohol pokračovať vo svojej pedagogickejpraxi.