Dotazník - režisér Jiří Menzel

20. feb 2003 o 10:00 (čort) / Foto: Pavol Majer

Vaše pôvodné povolanie?

Režisér.

Akou postavou z knihy, divadla, filmu by ste chceli aspoň na chvíľu byť?

Rád by som sa preniesol na jeden deň do času prvej Československej republiky a išiel by som sa pozrieť do Oslobodeného divadla.

Ktorú báseň viete naspamäť?

Nerudovu Baladu vánoční: Petr usne, sotva lehne, sotva lehne, sen se zvedne, náhle ticho po krajine... Viem ich viac.

O čom sa vám najčastejšie sníva?

Väčšinou sú to trapnosti a starosti z uplynulých troch dní.

Keby ste určovali vkus, aký zákaz by ste dali?

Nič by som nezakázal, ale blbosť by som zdanil. Čím by bolo niečo hlúpejšie, vulgárnejšie, tým by som na to uvalil vyššiu daň, lebo na nevkuse sa najviac zarába. Niekto by to mal úradne hodnotiť. Predsa už na prvý pohľad je vidno, ktorá telenovela je blbá a ktorá má nejakú úroveň, to rozpozná každý vôl!

Máte obľúbený gýč?

Pohľad na Hradčany.

Čo si najradšej odkladáte a nedokážete vyhodiť?

Takmer všetko. Hlavne neviem vyhadzovať knihy. Ale aj so starším odevom mám problém. Našťastie, som obklopený ľuďmi, ktorí to urobia za mňa.

Esemeskujete?

Áno, ale iba ak musím. Napríklad, dnes ráno som dostal esemesku od mojej asistentky: "Nezabudni si vziať pas." Na hraniciach som odpísal: "Tvoja správa prišla neskoro. Vraciam sa naspäť do Prahy." Nech má dievča starosti.

Vaša slabosť?

Som ukrutne lenivý, čo je veľmi hendikepujúca slabosť.

Čo neznášate na mužoch?

Aroganciu a bezohľadnosť.

A čo na ženách?

To isté.

S kým by ste sa chceli porozprávať - aj historická či literárna postava?

S pánom prezidentom Masarykom.

Čo by ste sa ho opýtali?

Čo, preboha, máme robiť, aby sme neboli takí blbí.

Na ktorom mieste na Zemi by ste najradšej žili?

Tam, kde som - vPrahe.