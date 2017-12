Lasica so Štepkom pokrstili Slovenskú absurdnú drámu

Bratislava 20. februára (TASR) - Oficiálneho uvedenia do života sa dočkala kniha teatrológa Miloša Mistríka - Slovenská absurdná dráma.

20. feb 2003 o 11:33 © TASR 2003

Podľa autorových slov ide, s trochou nadsázky, o "druhý diel" knihy Angličana Martina Esslina - The Theatre of the Absurd, ktorá vznikla v roku 1961. "Esslinovu publikáciu som si prečítal už dávno a trochu som závidel, že vznikla o európskej dráme a slovenská tam chýba. Už dlho som chcel takúto knihu napísať, no v bývalom režime by mi ju nikto nepublikoval, a tak vyšla so 40-ročným oneskorením," prezradil absolvent parížskej Sorbony a bratislavskej VŠMU, ktorý sa teatrológom stal v 70. rokoch. Kniha analyzuje najnovšie dejiny našej dramatiky a divadla a dáva ich do kontextu s európskym vývinom. Prináša pohľady na diela Petra Karvaša, Ľubomíra Feldeka, Milana Lasicu a Júliusa Satinského, Stanislava Štepku, Laca Keratu, Blaha Uhlára a ďalších. Texty sú doplnené fotografiami z inscenácií autorov.

"Knihu som čítal a veľmi sa mi páčila, najmä tie pasáže o mne," žartoval jeden z krstných otcov diela Milan Lasica a s úsmevom dodal: "Pokiaľ ide o absurdnú drámu, chcem upozorniť pána Mistríka, že ja som knihu Martina Esslina čítal ešte vtedy, keď on možno ani čítať nevedel. Inak som rád, že sa v poslednom čase stávam objektom vedeckého výskumu." Ďalší patrón publikácie Stanislav Štepka doplnil: "Na začiatku 60. rokov boli v radošinskej knižnici len socialistické knižky a o absurdnej dráme tam nebolo nič. Stačilo vyjsť na ulicu a tam bolo toľko podnetov a nikdy by mi nenapadlo, že sa to celé aj pomenuje - ako absurdná dráma. To, čo sme žili a miestami aj žijeme, je občas také absurdné, že to stačí len popísať."

Miloš Mistrík, ktorý je autorom dosiaľ trinástich kníh, má v talóne už ďalšiu: "Je to kniha o herectve a dúfam, že vyjde ešte tento rok."

Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotografiu