Daniel Hůlka pripravuje nový album s Michalom Pavlíčkom

20. feb 2003 o 17:27 © TASR 2003

Bratislava 20. februára (TASR) - Česká muzikálová hviezda Daniel Hůlka sa síce v poslednom čase dostáva na titulky bulvárnych médií najmä vďaka údajne sa rozpadajúcemu, ešte čerstvému manželstvu, sám však v súčasnosti pracuje na pokračovaní svojej speváckej kariéry. So známym hudobníkom a skladateľom Michalom Pavlíčkom pripravuje nový sólový album, ktorý by mal vyjsť po letných prázdninách.

"Ťažko to popisovať, musíte si počkať, ale bude to úplne iné, než čokoľvek, čo som doteraz robil" hodnotí Hůlka spoluprácu s bývalým členom dnes už kultových skupín Pražský Výber a Stromboli. Hudobne vraj pôjde o syntézu zvuku klasického orchestra a modernej kapely. "Celkovo je to moderná a progresívna muzika, takže si myslím, že dosť ľudí bude prekvapených," odhaduje možné reakcie pôvodne operný spevák a dnes najmä muzikálová hviezda, ktorá chce v projekte využiť všetky svoje hlasové registre. "To, čo som sa naučil tak v klasickom, ako aj muzikálovom divadle, ale i to, čo som sa naučil v modernej hudbe, v popom speve," upresňuje najznámejší muzikálový Dracula. Po fenomenálnom úspechu tohto muzikálu pred ôsmimi rokmi mu trvalo dosť dlho, kým si našiel nové tvorivé zázemie.

"Je to vlastne dôsledok môjho celkového vývoja a smerovania. Stretnutie s Michalom je pre mňa veľmi dôležité a prínosné. Chceme dosiahnuť to, aby som predviedol niečo nové. Bude to hodne iné spievanie, iná hudba, ale zároveň tam bude využité aj to, čo som robil doteraz," charakterizuje Hůlka svoj súčasný hudobný smer. Samotné nahrávanie albumu, ktorý zatiaľ nemá názov, plánuje od polovice mája do polovice júna. Prvá ukážka "nového Hůlku" v podobe úvodného singlu by sa mala objaviť začiatkom leta.

