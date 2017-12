Marc Anthony sa môže tešiť na ďalšieho potomka a možno aj na Grammy

Miami 21. februára (TASR) - Populárny americký interpret melódií v rytme salsy Marc Anthony očakáva s napätím nedeľňajšie udeľovanie cien Grammy v New ...

21. feb 2003 o 9:30 © TASR 2003

Miami 21. februára (TASR) - Populárny americký interpret melódií v rytme salsy Marc Anthony očakáva s napätím nedeľňajšie udeľovanie cien Grammy v New Yorku, pretože medzi kandidátmi na titul najlepší album salsy figuruje aj jeho opus Libre.

Už pred samotným ceremoniálom má však dostatok dôvodov na radosť, veď na jeseň očakávajú s manželkou, niekdajšou Miss Universe Dayanarou Torresovou ďalší prírastok do rodiny. Dvojica má už dvojročného syna a Anthony je navyše otcom osemročnej dcérky z predchádzajúceho vzťahu.

Spevák, ktorý dobyl americké hitparády a podmanil si zámorské publikum v roku 1999 skladbou I Need to Know, má za sebou však neľahké mesiace. Anthonyovcov, ktorí uzavreli sobáš v máji 2000, totiž vlani postihla manželská kríza. Bodku za krušnou etapou života, ktorá vyvrcholila päťmesačným odlúčením partnerov, dal dodatočný cirkevný sobáš dvojice v decembri 2002.