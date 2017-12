Veľkofilm o Jánošíkovi stál doteraz vyše 60 miliónov korún

Bratislava 21. februára (TASR) - Vyše 60 miliónov korún stálo doteraz nakrúcanie koprodukčného veľkofilmu o našom najslávnejšom zbojníkovi Pravdivá história o Jurovi Jánošíkovi a Tomášovi Uhorčíkovi, ktorý je s celkovým rozpočtom okolo 160 miliónov korún najdrahším slovenským filmom. Štáb pod vedením režisérok Agnieszky Hollandovej a Kasie Adamikovej má za sebou 31 filmovacích dní a zatiaľ sa nakrútilo 31 kilometrov filmového materiálu. Pre nové sfilmovanie Jánošíka bolo zatiaľ ušitých vyše 100 kostýmov, spotrebovaných minimálne 400 metrov látky, zhotovených päť historických kočov, ako aj kompletný výstroj pre 18-člennú zbojnícku družinu pozostávajúci z pištolí, pušiek, nožov, valašiek, tašiek, čutor a podobne. Do náročného nakrúcania sa doteraz zapojilo približne 350 ľudí (nerátajúc hercov a komparz), takže na pľaci sa zjedlo približne 4650 porcií obedov.

"Je to historický film, ktoré bývajú už samé o sebe drahšie, a ukázalo sa, že ak máme konkurovať medzinárodnej kvalite, musíme aj pracovať medzinárodne porovnateľným štýlom. Takže často pracujeme naraz s dvoma kamerami, máme dvojnásobný počet filmovacích dní, nakrúcame na veľmi neprístupných miestach, využívame veľa kaskadérskych aj trikových výkonov, veľké množstvo hercov a komparzu, náročné stavby a rekvizity," zdôvodnil rekordný rozpočet filmu jeho producent Rudolf Biermann. Ako dodal, Jánošík bude tiež prvým plne digitalizovaným slovenským filmom, čo umožní realizáciu trikov na súčasnej špičkovej technologickej úrovni. Vynaložené peniaze tak budú podľa Biermanna "na plátne viditeľné". "Som presvedčený o tom, že tento film konečne pritiahne divákov do slovenských kín, že vôbec takýto film zvýši záujem slovenského diváka o chodenie do kina," poznamenal na záver producent Jánošíka. Jeho filmový štáb má ešte pred sebou minimálne 44 dní nakrúcania od polovice apríla do konca júna tohto roku. Do kín sa film dostane o rok.

