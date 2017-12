Múzeum v Egeri chce zhotoviť kópiu vyše 450-ročného dela z Bojnického zámku

Bojnice 21. februára (TASR) - Kópiu historického vyše 450-ročného dela, ktoré sa ako zbierkový exponát nachádza na prvom nádvorí Bojnického zámku, chcú ...

21. feb 2003 o 13:30 © TASR 2003

Bojnice 21. februára (TASR) - Kópiu historického vyše 450-ročného dela, ktoré sa ako zbierkový exponát nachádza na prvom nádvorí Bojnického zámku, chcú zhotoviť v maďarskom meste Eger. Dnes prišla do Bojníc skupina odborníkov z tamojšieho múzea, aby si vzala presné miery a urobila odtlačky všetkých ozdôb, aby kópia bola čo najvernejšia.

Dôvodom, prečo chcú mať na Egerskom hrade kópiu tohto dela je, že podľa historických podkladov ho údajne použili pri bojoch s Turkami o Eger. Podľa informácie riaditeľa Múzea Bojnice Jána Papca, delo odlial v roku 1550 chorvátsky majster-delolejár Juraj Harvát z Chorvátska. Zbraň si objednal gróf František Zay z Uhrovca. Odtiaľ sa delo neskôr dostalo do Bojnického zámku.

Kópia by mala byť hotová do polovice júla, kedy sa v Egri uskutočnia tradičné hradné slávnosti. Začínať by sa mali práve výstrelom z dela. Vzácny exponát objavil riaditeľ múzea v Egri Peter Tivadár Czák počas Medzinárodného dňa duchov a strašidiel v Bojniciach. Bojničania zároveň dostali pozvánku na egerské hradné slávnosti.