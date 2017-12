Radošinci odcestujú na turné po USA

Bratislava 23. februára (TASR) - Členovia Radošinského naivného divadla odcestujú v pondelok do Spojených štátov amerických, kde na pozvanie slovenskej ambasády odohrajú päť predstavení pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Pre slovenských krajanov žijúcich v zámorí si pripravili špeciálny výber najlepších ukážok zo svojich predstavení pod názvom Štedrý divadelný večer. Desaťčlennú delegácia súboru čaká prvé vystúpenie 28. februára v Bostone, nasledovať budú New York, Washington a Los Angeles.

"V Los Angeles pôjdeme určite na hokej. Sme pozvaní od nášho kamaráta Žiga Pállfyho, vraj urobí všetko, aby sme sa dostali na NHL, čo bude pre nás, veľkých fanúšikov hokeja, asi veľký zážitok. A keď sa nám podarí ísť na basketbalovú ligu, čo by sme tiež veľmi radi, budeme spokojní," zhrnul cestovateľské ciele najmä mužskej časti súboru umelecký šéf Radošincov Stanislav Štepka, ktorý do USA cestuje so svojím divadlom už piatykrát. A to napriek tomu, že, ako hovorí, je "absolútny necestovateľ".

"Cestovanie neznášam, čo mi musí aj každý uznať, keďže každý rok s divadlom po Slovensku nacestujem okolo 15 tisíc kilometrov. Aj ako turista som hrozný a nerád chodím. Najradšej som zavretý doma," otvorene priznáva Štepka. Na svoje "domasedstvo" však v najbližších mesiacoch nebude mať veľa priestoru, keďže už v polovičke mája pocestujú Radošinci opäť, ale úplne opačným smerom, na východ. V Moskve budú hrať predstavenie pre našich tamojších krajanov.