Spevák z Take That podpísal nahrávaciu zmluvu za 1,5 milióna libier

Londýn 23. februára (TASR - Bývalý spevák chlapčenskej skupiny Take That Mark Owen podpísal s nahrávacou spoločnosťou Island Universal zmluvu na sólový ...

23. feb 2003 o 14:42 © TASR 2003

Londýn 23. februára (TASR - Bývalý spevák chlapčenskej skupiny Take That Mark Owen podpísal s nahrávacou spoločnosťou Island Universal zmluvu na sólový album za 1,5 milióna libier.

"Je to fantastické. Po podpise zmluvy som šiel rovno do nahrávacieho štúdia a skoro vôbec ho neopúšťam. Chvíľu mi trvalo, kým som sa rozospieval, pretože chcem odviesť dobrú prácu," povedal 30-ročný spevák, ktorý plánuje kvôli nahrávaniu stráviť väčšinu času v Londýne.

Prvý singel z nového albumu by mal vyjsť v máji a čoskoro po ňom by mal prísť do predaja celý album, píšu noviny Daily Express.

Owen sa sólovým albumom vydá v stopách Robbieho Williamsa, ktorý mal doteraz ako jediný člen Take That nahrávaciu zmluvu. Ďalšiemu členovi pôvodnej skupiny - Garymu Barlowovi - sa darí ako skladateľovi piesní.