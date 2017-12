Premiéru najnovšieho Crowovho filmu odložili na november

Los Angeles 23. februára (TASR) - Premiéru najnovšieho filmu Russella Crowa Master and Commander: The Far Side of the World odložili o päť mesiacov.

23. feb 2003 o 15:38 © TASR 2003

Film o námorných dobrodružstvách spoločností Twentieth Century Fox, Miramax Films a Universal Pictures mal mať premiéru 6. júna. Podľa správy magazínu Hollywood Reporter spoločnosti odsunuli premiéru na 14. novembra. "November je najlepším mesiacom v roku na premiérovanie filmu, ktorý má potenciál dosiahnuť zvláštnu kombináciu komerčného úspechu a filmových ocenení," povedal predstaviteľ Twentieth Century Fox. Film režíroval Peter Weir a Crowe v ňom hrá postavu menom Lucky Jack Aubrey, ktorého stvoril románopisec Patrick O'Brien. Twentieth Century Fox koncom roka odpremiéruje aj ďalšie snímky: medzi nimi napr. film Stuck on You o spojených dvojčatách s Mattom Damonom a Gregom Kinnearom v hlavných úlohách. Koncom roka príde do kín aj film Garfield pomenovaný podľa rovnomennej obľúbenej kreslenej postavičky, ktorý režíroval Peter Hewitt.