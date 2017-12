Vyjde česko-slovenský album venovaný britskej legende Depeche Mode

Bratislava 23. februára (TASR) - Prerobené verzie 15 hitov legendárnej britskej hudobnej skupiny Depeche Mode sa rozhodli nahrať a vydať na platni predstavitelia viacerých českých a slovenských kapiel spolu s DJ-mi a spevákmi. Album s názvom Some Great Celebration by sa mal na hudobnom trhu objaviť 11. marca.

Kolekcia obsahuje viaceré hity, vďaka ktorým sa Depeche Mode stali na konci 80. a začiatkom 90. rokov jednou z najuznávanejších svetových elektronických skupín. Ich fanúšikovia nájdu na albume coververzie známych skladieb ako Somebody, Policy Of Truth, People Are People, I Feel You či Dream On. Dátum vydania platne nie je náhodný, pretože práve 11. marca pred 15 rokmi koncertovali štyria členovia Depeche Mode prvýkrát v bývalom Československu.

Spomedzi slovenských hudobníkov sa na vzniku tohto projektu podieľala skupina TC Lemons spolu s hosťujúcim spevákom René Andrassym, ktorý predtým pôsobil v kapele Feshees. Okrem nich nové verzie známych singlov nahrali kapely Lakeside Church, The Pathfinder, Strange Day, No Name Desire, Škwor a ďalšie. O zvukovú podobu kompilácie sa postaral člen kultovej českej formácie Oceán Dušan Vozáry.

Oficiálna prezentácia albumu spojená s jeho krstom sa uskutoční 21. júna v pražskom klube Hviezda. Andrej Nikodem z hudobnej agentúry Black Eye Agency TASR informoval, že podobná akcia sa uskutoční aj v Bratislave, a to už 17. mája v priestoroch IC Klubu. Jej súčasťou bude vystúpenie TC Lemons spolu s hosťami z Čiech a predstavenie aktuálnych sólových albumov dvoch členov skupiny Depeche Mode Martina Goreho a Davida Gahana spojené s veľkoplošnou obrazovou projekciou.

Prvá platňa tejto britskej skupiny vyšla v roku 1981 pod názvom Speak and Spell a mladí hudobníci v typicky čiernom oblečení okamžite zaujali hudobných poslucháčov i kritiku. Z debutovej kolekcie pochádza aj hit Just Canďt Get Enough. Odvtedy "depešáci" nahrali ešte ďalších 15 albumov, živých vystúpení a singlových kompilácií, pričom medzi najznámejšie patria Black Celebration, Music For The Masses, Violator, Ultra a Exciter.