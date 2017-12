Favoriti na udeľovaní britských filmových cien prepadli

24. feb 2003 o 0:26 © TASR 2003

Londýn 23. februára (TASR) - Nicole Kidmanová a Daniel Day-Lewis získali dnes večer v Londýne v hereckej kategórii ceny Britskej filmovej a televíznej akadémie (BAFTA). Tieto sú ďalším indikátorom pred udeľovaním Oscarov, ktoré bude presne o mesiac.

Kidmanová dostala prestížnu cenu za stvárnenie spisovateľky Virginie Woolfovej vo filme Hodiny, Day-Lewis za hlavnú úlohu v historickej dráme Newyorské gangy.

BAFTA za najlepší film putovala tento rok do rúk tvorcov holokaustovej drámy Pianista, ktorá bola len v sobotu ovenčená francúzskymi Cézarmi. Sedemdesiatročný Roman Polanski bol ocenený aj v kategórii najlepší režisér.

V kategórii vedľajších hereckých úloh zvíťazila Catherine Zeta-Jonesová, ktorá zažiarila v muzikáli Chicago, a Christopher Walken, hviezda nového filmu Stevena Spielberga Catch Me if You Can.

Najúspešnejším filmom večera bol Pán prsteňov: Dve veže. Získal tri ocenenia vo vedľajších kategóriách kostýmy, špeciálne efekty a cena publika.

Filmy s najviac nomináciami - muzikál Chicago a Newyorské gangy nominované 24-krát a Hodiny nominované jedenásťkrát - zaostali za očakávaniami. Dráma Hodiny má na svojom konte okrem ceny pre Kidmanovú len jednu ďalšiu BAFTA za hudbu Philipa Glassa. Muzikál Chicago ťažil okrem hereckého výkonu Zety-Jonesovej iba v kategórii najlepší zvuk.

Španielsky režisér Pedro Almodóvar bodoval v Londýne dvakrát. Jeho najnovšie dielo Talk To Her sa stalo najlepším neanglicky hovoriacim filmom a zvíťazilo aj v kategórii pôvodný scenár.

Na odovzdávanie cien v kine Odeon na Leicester Square prišlo tentoraz toľko hollywoodskych hviezd ako ešte nikdy vo viac ako 50-ročných dejinách BAFTA. Mnohé z nich, ako Renée Zellwegerová (Chicago) alebo Halle Berryová, zožali najviac obdivu na červenom koberci, keď prechádzali okolo kričiacich fanúšikov, pretože žiadna cena sa im neušla.