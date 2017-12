CD

nové CD na trhu

24. feb 2003 o 14:45

Stereo MCS: Retroactive

Island / Universal 2002

Päť albumov a na každom pár dlhoročných hitov. Vlastne až minulý rok, keď britskí Stereo MCS zavítali v rámci Pohody najprv k nám, potom k Maďarom a až nedávno do Čiech, sme si uvedomili, aká dobrá kapela je to a čo vie ponúknuť na pódiu. Na priereze hitmi, akým je výberový album Retroactive, vidno, ako v každom období vedia držať krok, dokonca byť o pol kroka vpredu. Tancujúce, viac popové chytľavé pesničky ako Creation, Connected cez halucinačné Elevate My Mind prechádzajú k skladbám z posledného albumu Deep Down & Dirty, ktorý je odpoveďou na súčasnú tanečnú scénu, ktorá už prerastá do mainstreamu. Dopĺňajú ich dva remixy. Výber najznámejších skladieb britského dua vystačí aj na jeden koncert a ich nápady hádam ešte na pár inšpirujúcich albumov.

Mariah Carey: Charmbracelet

Island / Universal 2002

Nový album Mariah Carey vyšiel síce už okolo Vianoc, ale prečo si nechať ujsť príležitosť popočúvať, ako znie megastar po ťažkom zrútení, kam ju dostal kolotoč šoubiznisu? Nakoniec, aj tamojší kritici dali Careyovej šancu a vraj sú ich kritiky celkom pozitívne. Im však stačí, podobne ako nám, aj to, keď sa hviezda pozbiera a druhýkrát postaví na nohy. Mariah stelesňovala vždy nádherné, kúzelné hlasivky. Ostatné záležalo na tom, kto sa rozhodol skomponovať jej hudbu, napísať slová a vytvoriť imidž. Nie vždy sa to podarilo, a tak sa nádejná speváčka prepadla až na dno gýča, čo však neznamená, že by po nej Američania nešaleli. Keď jej dalo zbohom jedno vydavateľstvo, prijalo ju druhé.

Na poslednom albume citeľne počuť, že sa jej kdesi spolu so životnou energiou stratila aj iskra z hlasu, takže rozsah ostáva, no namiesto sýteho spevu je to len akési mnohohlasné šepkanie. Pozor, pätnásť pesničiek je však len pre ostrieľaných „slaďakárov“!

Sum 41 – Does This Look Infected?

Island Def Jam 2002

Nasledovníci Green Day a Blink-182 sa volajú Sum 41. Kanadské kvarteto kombinuje punk s popom, miluje skejtbording a je dnes jednou z najobľúbenejších skupín súčasnej generácie MTV. Prvé piesne vydali v roku 1999, neskôr sa presadili koncertným turné s generáciu staršími Social Distortion a The Offspring. Energická hudba s melodickými linkami sa objavila už na ich debute All Killer No Filler (2001) a pokračuje aj na ich aktuálnom albume Does This Look Infected?. Sum 41 sú novodobá chlapčenská skupina, ktorá robí všetko naopak ako iné sladké boybandy, ale práve preto ju dievčatá majú rady.

Willie Nelson – Stars and Guitars

Lost Highway 2002

Nahrávka Willieho Nelsona vznikla naživo v mekke americkej country v Nashville. Podobne ako dávnejší Bobfest, ktorý bol pred desiatimi rokmi živou poctou rôznych umelcov Bobovi Dylanovi, je Stars and Bars akýmsi živým vzdaním holdu Nelsonovi, countryovej legende, ktorú podľa zoznamu hostí milujú hudobníci rôzneho druhu – od najmladších hviezd súčasnej alternatívy (Ryan Adams, Rob Thomas) cez rollingstonesovského gitaristu Keitha Richardsa, hardrockových Bon Jovi, džezovú Norah Jones až po klasických predstaviteľov country (Emmylou Harrisová, Hank Williams III.). Nelson, ktorý sa na pódium postavil ešte v 50. rokoch, je praotcom americkej súčasnej piesne, skvelým sólovým gitaristom a rebelom v jednej osobe.