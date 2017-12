Absolútnou víťazkou 45. ročníka Grammy je debutantka Norah Jonesová

New York 24. februára (TASR) - Mladá folkovo-džezová speváčka Norah Jonesová (23) prevalcovala na dnešnom 45. ročníku udeľovania amerických hudobných ...

24. feb 2003 o 7:52 © TASR 2003

New York 24. februára (TASR) - Mladá folkovo-džezová speváčka Norah Jonesová (23) prevalcovala na dnešnom 45. ročníku udeľovania amerických hudobných cien Grammy svojich konkurentov a za svoj debutový album Come Away With Me získala celkom osem trofejí, z toho päť priamo pre seba.

Víťazmi v ďalších prestížnych kategóriách sa stali rocker Bruce Springsteen, country skupina Dixie Chicks, raper Eminem, a duo Simon & Garfunkel.

Ich slávu však úplne zatienil dážď cien pre Norah Jonesovú, dcéru indickej sitarovej legendy Raviho Šankara. Titul Come Away With Me získal Grammy v najočakávanejšej kategórii album roka, ktorá sa vyhlasovala úplne na záver. Doteraz celkom neznáma umelkyňa odstavila na vedľajšiu koľaj ďalších nominovaných - country skupinou Dixie Chicks, raperov Eminema a Nelly, ako aj rockera Bruca Springsteena.

Nasledovali víťazstvá v kategóriách najlepší popový album, ženský popový spev (Don't Know Why), nahrávka roka ("Nemôžem tomu uveriť. Táto pesnička sa nahrávala ako demo a ja nemôžem uveriť, čo sa s ňou stalo.") a objav roka. Jonesová bodovala okrem iného aj v kategóriách skladba roka (Grammy pre skladateľa Jesse Harrisa), jej producent Arif Mardin sa stal producentom roka.

"Nikdy som si nemyslela, že hudba, ktorú som urobila, sa stane populárnou hudbou. Je to obdivuhodné," povedala Jonesová. Vyjadrila radosť nad tým, že dostala cenu v časoch, keď je svet "naozaj bláznivý".

Jonesová vyhrala v každej kategórii, v ktorej bola nominovaná. Jej album, zmes džezu, soft rocku a country, stavia na čistom hlase umelkyne a nie sú na ňom zvláštne efekty. Tento úspech možno zaskočil mladú Kanaďanku Avril Lavigne, ktorá patrila tiež medzi favoritky, ale nakoniec vyšla zo všetkých nominácií naprázdno.

Z nominácií v 104 kategóriách bolo 92 víťazov známych už vopred. Patril medzi ne aj rockový veterán Bruce Springsteen, ktorého album The Rising, spracovávajúci tému teroristických útokov z 11. septembra, získal tri Grammy: za najlepší rockový album, najlepšiu rockovú pesničku a najlepší mužský rockový hlas. Cenu za najlepší album roka Springsteenovi vyfúkla Norah Jonesová.

Štyri Grammy putovali do rúk členov country skupiny Dixie Chicks - za najlepší country album (Home), najlepšiu country skladba dua alebo skupiny (Long Time Gone), najlepšiu inštrumentálnu skladba country (Lil' Jack Slade) a najlepší obal (Home).

Medzi dvojnásobných držiteľov Grammy patria Eminem, skupina Coldplay, India.Arie (najlepšia alternatívna skladba Little Things, najlepší R&B album Voyage to India) a Nelly. Eminem zvíťazil tretíkrát v kategórii najlepší rapový album (The Eminem Show). Britská skupina Coldplay získala za titul A Rush of Blood To The Head cenu v kategórii alternatívny album roka.

Po jednej Grammy sa tento roku ušlo speváčke Sheryl Crowovej, spevákovi a skladateľovi Raphaelovi Saadiqovi a R&B speváčke Ashanti.

Slávnostný program otvorilo bývalé legendárne duo Simon & Garfunkel, ktoré dostalo Grammy za celoživotné dielo. Na jednom zo svojich zriedkavých spoločných vystúpení od oficiálneho rozchodu v roku 1972 zaspievali Paul Simon a Art Garfunkel v Madison Square Garden klasiku The Sounds of Silence z čias vojny vo Vietname.

Paul Simon po vystúpení povedal, že napriek búrlivému vzťahu s Artom Garfunkelom nevylučuje obnovenie spolupráce. Konkrétne plány však zatiaľ neexistujú.

Herec Dustin Hoffman, jeden z mnohých moderátorov večera, po vystúpení dua povedal, že si vie predstaviť lepší spôsob otvorenia šou. Garfunkel reagoval, že so Simonom si boli vedomí, že pieseň, prednesená iba v sprievode akustických gitár, môže uprostred irackej krízy pôsobiť ako vyjadrenie politického stanoviska. Pesnička The Sounds of Silence je pritom súčasťou filmu Absolvent, ktorý v roku 1967 odštartoval Hoffmanovu hereckú kariéru.

Dustin Hoffman sa dopustil po tejto názorovej roztržke na pódiu ešte dvoch prešľapov: Bruca Springsteena nazval "Springstreet" a hit Hey Baby skupiny No Doubt ohlásil ako "Say Baby".

V súvislosti s irackou krízou televízia CBS poprela správy v tlači, že dostala príkaz vypnúť mikrofóny v prípade, že účinkujúci budú kritizovať zámer prezidenta USA Georgea W. Busha zaútočiť na Irak. Vopred známymi držiteľmi Grammy boli aj B.B. King, Johnny Cash, Missy Elliott, Korn, Santana a Michelle Branchová. Týchto víťazov oznámili v časti programu, ktorá sa nevysielala v priamom prenose. Soulová legenda Solomon Burke dostal prvú Grammy vo svojej niekoľko desaťročí trvajúcej kariére. "Máme Grammy, bejby," zvolal hudobník narodený v roku 1936. Jeho album Don't Give Up On Me vyhral v kategórii súčasné Blues.

Udeľovanie Grammy sa po štyroch rokoch konalo opäť v New Yorku. Zároveň to bolo prvýkrát po teroristických útokoch na toto mesto z 11. septembra 2001.