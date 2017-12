Držitelia Grammy v najdôležitejších kategóriách

24. feb 2003 o 8:46 © TASR 2003

New York 24. februára (TASR) - Prinášame zoznam nominácií v najdôležitejších kategóriách na 45. ročníku udeľovania hudobných cien Grammy. Ocenenia sa rozdávali v 104 kategóriách:

VŠEOBECNÉ

- album roka: Come Away With Me, Norah Jonesová

- nahrávka roka: Don't Know Why, Norah Jonesová

- skladba roka: Don't Know Why, Norah Jonesová, Jesse Harris (cena pre skladateľov)

- objav roka: Norah Jonesová

POP

- album: Come Away With Me, Norah Jonesová

- speváčka: Norah Jonesová (skladba Don't Know Why)

- spevák: John Mayer (skladba Your Body Is A Wonderland)

- skupina: No Doubt (skladba Hey Baby)

ROCK

- album: The Rising, Bruce Springsteen

- skladba: The Rising, Bruce Springsteen

- speváčka: Sheryl Crowová (skladba Steve McQueen)

- spevák: Bruce Springsteen (skladba The Rising)

- skupina: Coldplay (In My Place)

ALTERNATÍVNA HUDBA

- album: A Rush Of Blood To The Head, Coldplay

R&B

- album: Voyage To India, India.Arie

- súčasný album: Ashanti, Ashanti

- skladba: Love Of My Life (An Ode To Hip Hop), Erykah Badu, Madukwu Chinwah a iní

- speváčka: Mary J. Blige (skladba He Think I Don't Know)

- spevák: Usher (skladba U Don't Have To Call)

- skupina: Stevie Wonder & Take 6 (Love's In Need Of Love Today)

RAP

- album: The Eminem Show, Eminem

- speváčka: Missy Elliott (skladba Scream a.k.a. itchin')

- spevák: Nelly (skladba Hot in Herre)

- skupina: OutKast Featuring Killer Mike, (The Whole World)

COUNTRY

- album: Home, Dixie Chicks

- skladba: Where Were You (When The World Stopped Turning), Alan Jackson

- speváčka: Faith Hillová, (skladba Cry)

- spevák: Johnny Cash (skladba Give My Love To Rose)

- skupina: Dixie Chicks (Long Time Gone)

