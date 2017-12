Najnavštevovanejším filmom Febiofestu je Ďalších desať minút od 7 režisérov

Bratislava 24. februára (TASR) - Najnavštevovanejšími filmom bratislavskej časti desiateho ročníka filmového festivalu Febiofest sa stal poviedkový ...

24. feb 2003 o 11:44 © TASR 2003

Bratislava 24. februára (TASR) - Najnavštevovanejšími filmom bratislavskej časti desiateho ročníka filmového festivalu Febiofest sa stal poviedkový film siedmich režisérov s názvom Ďalších desať minút, ktorý videlo 934 návštevníkov.

Ostatné tri priečky v sledovanosti svedčia o obľúbenosti českých filmov - obsadili ich totiž novinky ako Smradi Zdeňka Tyca, Musím tě svést Andrey Sedláčkovej a koprodukční Lesní chodci Ivana Vojnara. Piatym najúspešnejším filmom je koprodukčná Búrlivá svadba indickej režisérky Miry Nairovej.

Snímky obstáli v konkurencii 77 filmov odpremietaných na 105 predstaveniach, ktoré videlo viac ako 8000 divákov. Podľa Simony Nôtovej - Tušerovej zo Slovenského filmového ústavu bola návštevnosť porovnateľná s minuloročnou, kedy počet divákov dosiahol rekordné čísla v histórii prehliadky.

Divácky najpríťažlivejšie filmy boli opäť zo sekcie Novinky českej tvorby a Bonus: Novinky ASFK, z ktorých väčšina bola uvedená v predpremiére alebo exkluzívne počas Febiofestu. Zo sekcie Bonus bola i víťazná snímka Ďalších desať minút od Wima Wendersa, Aki Kaurismäkiho, Jima Jarmuscha, Spike Leea, Víctora Ericea, Wernera Herzoga a Čchen Kchaj-kea.

Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa sa v Bratislave konala od 10. do 17. februára na šiestich miestach, od 18. do 20. februára sa v FK 901 premietalo ešte šesť filmov zo sekcie In memoriam: Július Satinský.

V týchto dňoch Febiofest pokračuje v siedmich slovenských mestách - Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Martine, Prešove, Poprade a Košiciach do 28. februára 2003. Obyvatelia týchto miest sa môžu tešiť predovšetkým na výber filmov z oboch najúspešnejších sekcií - novinky českej tvorby a Asociácie slovenských filmových klubov. Okrem asociácie prehliadku Febiofest pripravil aj Slovenský filmový ústav a spoločnosť Febio.