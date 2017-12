Norah premenila debut na osem cien Grammy

Mladá speváčka vyhrala hlavné kategórie, Bruce Springsteen a Eminem sa museli uspokojiť s vedľajšími cenami a prišla aj slávna dvojicaNablýskaný nedeľný večer v newyorskej hale Madison Square Garden patril sympatickému dievčaťu.

25. feb 2003 o 8:30 PETER BÁLIK

Popovo-džezová speváčka Norah Jonesová si na 45. ročníku odovzdávania amerických hudobných cien Grammy odniesla za debutový album Come Away With Me všetky trofeje, na ktoré bola nominovaná. Bolo ich až osem! Zlatý gramofónik získala vo všetkých hlavných kategóriách za album roka, objav roka, najlepšiu pieseň, ale aj za najlepší popový album.

Americké médiá hovoria o malom prekvapení. Takýto príval cien, ktorý sa priblížil úspechu latinsko-amerického gitaristu Santanu spred dvoch rokov, čakal málokto. Dvadsaťtriročná speváčka totiž v hlavných kategóriách porazila najväčších konkurentov – rockového veterána Brucea Springsteena a rapového rebela Eminema. Znamená to, že akadémia dala tento rok prednosť príjemnej hudbe pred kontroverznými témami oboch hudobníkov.

„Nemôžem tomu uveriť. Bonnie Raittová a Aretha Franklinová!“ povedala speváčka, keď z rúk dvoch umelkýň dostala cenu za album roka. Ten je rôznorodou zmesou popu, džezu a folku a nad sporovlivými inštrumentálnymi výkonmi hudobníkov sa nesie jej prekrásny zamatový hlas. Odmietaná džezovými puristami, ale milovaná širokou verejnosťou, napísala o nej agentúra AP. Z debutu, ktorý vyšiel na džezovom labeli Blue Note, sa dodnes predalo viac ako šesť miliónov nosičov. Hviezda večera je dcérou svetoznámeho indického sitaristu Raviho Šankara a hudobnej promotérky Sue Jonesovej. Rodičia sa rozišli ešte predtým, než sa narodila. V nedeľu večer poďakovala matke, otca nespomenula.

Na rozdiel od britských hudobných cien na tému vojny v Iraku upozornilo iba zopár hudobníkov. Medzi nimi boli punkoví Foo Fighters, rocker Fred Durts alebo bluesmanka Bonnie Raittová. Držiteľka ceny za najlepší ženský rockový spev Sheryl Crowová mala na gitare pripevnené slová No War a na krku prívesok so znakom mieru.

Päťdesiattriročný Bruce Springsteen si odniesol tri zlaté gramofóniky – získal ich iba v rockových kategóriách. Spevák, ktorý roky spieva o láske, priateľstve a odvrátenej strane amerického sna, vydal v minulom roku cenený album The Rising, na ktorom prerozprával citlivým spôsobom udalosti 11. septembra. Na hlavnú cenu to akademikom nestačilo.

Tri ocenenia si odniesli aj tri countryové divy Dixie Chicks. V Spojených štátoch sú fenoménom, ale v Európe sa o nich príliš nehovorí. Dve sošky si odniesol raper Eminem, britskí alternatívni Coldplay, India.Arie, Nelly a bluesman B. B. King. Možno najväčšiu radosť z ocenenia mal soulový veterán Solomon Burke, ktorý vyhral prvý gramofónik. „Štyridsať rokov mi trvalo, než som sa sem dostal. Máme Grammy, bejby,“ povedala černošská legenda, narodená v roku 1936. Jeho album Don‘t Give Up On Me vyhral v kategórii súčasné blues.

Na ceremoniáli došlo k dvom zaujímavým spojeniam – Springsteen sa na pódiu stretol s Elvisom Costellom, Little Stevenom Van Zandtom, Dave Grohlom z Foo Fighters, aby všetci vzdali poctu Joeovi Strummerovi, spevákovi legendárnych The Clash, ktorý zomrel v decembri 2002.

Pozostalí členovia The Bee Gees Barry a Robin podobným spôsobom zaspomínali na mŕtveho brata Mauricea. Spolu s chlapčenskými vokálnymi N‘ Sync si zaspievali blok, zostavený z hitov skupiny.

Udeľovanie Grammy sa po štyroch rokoch konalo opäť v New Yorku, prvýkrát po teroristických útokoch z 11. septembra 2001.

Dvaja newyorskí rodáci otvorili slávnostný večer

New York síce ležal pri nohách Norah Jonesovej, ale mesto určite nezabudlo na svojich rodákov Simona and Garfunkela. Folkrockové duo v nedeľu otvorilo nabitý triapolhodinový program cien Grammy. Bolo to ich prvé vystúpenie po 10 rokoch.

S jednoduchým akustickým sprievodom zaspievali krásnu pieseň Sound of Silence a sila ich prednesu pripomenula podľa agentúr ticho pred búrkou, čo sa má rozpútať v Iraku. „Viem si predstaviť lepší spôsob otvorenia,“ zakontroval jeden z moderátorov večera hollywoodsky herec Dustin Hoffman, ale Art Garfunkel povedal, že „so Simonom si boli vedomí, že pieseň, prednesená iba v sprievode akustických gitár, môže uprostred irackej krízy pôsobiť ako vyjadrenie politického stanoviska“.

Legendárna folková dvojica sa rozišla ešte v roku 1970, odvtedy sa stretávali sporadicky, každý sa dodnes venuje sólovej dráhe. V čase ich najväčšej slávy v šesťdesiatych rokoch piesňam Paula Simona, ktoré vychádzali z melodických tradícií americkej a britskej folkovej hudby, zapožičal Garfunkel svoj hlas. Ich najúspešnejším albumom je The Bridge Over Troubled Water zo zlomového roku 1970. O desať rokov neskôr ich koncert v newyorskom Central Parku navštívilo až pol milióna ľudí! (peb)

GRAMMY AWARDS

Hlavné ceny

Album roka: Come Away With Me (Norah Jonesová)

Nahrávka roka: Don‘t Know Why (Norah Jonesová)

Skladba roka: Don‘t Know Why (Norah Jonesová, Jesse Harris)

Objav roka: Norah Jonesová

Pop

Album: Come Away With Me (Norah Jonesová)

Speváčka: Norah Jonesová (skladba Don‘t Know Why)

Spevák: John Mayer (skladba Your Body Is A Wonderland)

Skupina: No Doubt (skladba Hey Baby)

Rock

Album: The Rising (Bruce Springsteen)

Skladba: The Rising (Bruce Springsteen)

Speváčka: Sheryl Crowová (skladba Steve McQueen)

Spevák: Bruce Springsteen (skladba The Rising)

Skupina: Coldplay (In My Place)

Alternatívna hudba

Album: A Rush Of Blood To The Head (Coldplay)

R&B

Album: Voyage To India (India.Arie)

Súčasný album: Ashanti (Ashanti)

Skladba: Love Of My Life (An Ode To Hip Hop, Erykah Badu a iní)

Speváčka: Mary J. Blige (skladba He Think I Don‘t Know)

Spevák: Usher (skladba U Don‘t Have To Call)

Skupina: Stevie Wonder & Take 6 (Love‘s In Need Of Love Today)

Rap

Album: The Eminem Show (Eminem)

Speváčka: Missy Elliott (skladba Scream a.k.a. itchin‘)

Spevák: Nelly (skladba Hot in Herre)

Skupina: OutKast Featuring Killer Mike (The Whole World)

Country