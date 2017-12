Pianista tlačí už aj na Ameriku

Do udeľovania Oscarov zostáva presne mesiac. Tlak na Ameriku zo strany filmovej Európy sa zvyšuje. Po francúzskych Cézaroch sa v nedeľu večer vyjadrili aj britskí akademici: Polanského Pianista. Verní Briti odmietli hollywoodske tutovky – Newyorské gangy,

25. feb 2003 o 10:00

FOTO – GUY FERRANDIS

či Chicago a tiež stavili na Polanského autobiografický príbeh o holokauste. Amerika diplomaticky vyčkáva. Pianistu prednedávnom pustili do oscarových nominácií v hlavných kategóriách, ale americkí akademici sledujú verejný dosah verdiktu losangeleskej krajskej advokátskej kancelárie. Tá totiž vyhlásila, že ak 69-ročný Roman Polanski vstúpi na územie Spojených štátov, zatknú ho.

Príčina pochádza spred 25 rokov, keď Polanského obvinili zo znásilnenia a ďalších piatich trestných činov po sexuálnom styku s neplnoletým dievčaťom v dome Jacka Nicholsona, ktorý tam vtedy nebol. Uznali ho za vinného z nezákonného sexu, ale režisér roku 1978 utiekol do Francúzska. Polanskému hrozilo väzenie na jeden až päťdesiat rokov. V nedeľu sa obeť ozvala.

„Domnievam sa, že pán Polanski a jeho film by mali byť hodnotené podľa kvality tejto práce. To, čo robí a ako je v tom dobrý, nemá čo robiť s tým, čo mi urobil,“ povedala pre Los Angeles Times dnes 38-ročná Samantha Geimerová, ktorá je šťastne vydatá na Havaji a má tri deti.

„Necítim voči nemu nepriateľstvo, ale ani sympatiu. Je to pre mňa cudzinec.“ Polanského obeť v článku kritizovala sudcu, ktorý odmietol dohodu medzi obidvomi stranami, v rámci ktorej priznal Polanski vinu. To podľa Geimerovej žalujúcej strane stačilo. „A mal by sa vrátiť? Osobne si myslím, že áno. Nemal však byť nikdy uvrhnutý do situácie, keď musel utiecť.“

Slovensko sa k európskej výzve zatiaľ nepripojilo. Ako jedno z mála stredoeurópskych krajín Pianistu nepremieta a v dohľadnom čase ani o tom neuvažuje. Vraj nie je istota, či by pritiahol ľudí do kina. Najbližšie sa dá vidieť v Čechách, kde je v širokej distribučnej ponuke od 6. februára. (pet)