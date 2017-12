Vondráčková sa poistila predmanželskou zmluvou

25. feb 2003 o 15:15 © TASR 2003

Praha 25. februára (TASR) - Česká speváčka Helena Vondráčková (55) si pred sobotňajším vstupom do stavu manželského poistila majetok predmanželskou zmluvou so svojím nastávajúcim Martinom Michalom (44). V prípade rozvodu by podnikateľ ich spoločný dom opustil len s osobnými vecami, píše dnešné vydanie českého bulvárneho denníka Blesk.

Novomanžel so zmluvou súhlasil a dokonca to bol jeho návrh. "Helenka stále nechápala, prečo to chcem spísať. Nakoniec ale pochopila, že to tak bude lepšie," povedal denníku Michal, ktorý tak chcel trochu zmierniť tlaky Vondráčkovej rodiny proti jeho osobe.

Predmanželská zmluva ale nestačila a speváčka na tlak rodiny pred odchodom na turné po Austrálii spísala ešte testament, kde počas pobytu v zahraničí ustanovila za generálneho dediča sestru. Po návrate potom spíše definitívnu poslednú vôľu.

Rodina Vondráčkovcov, ktorá do poslednej chvíle Helenu odhovárala od svadby s Michalom, sa obáva, že v prípade jej smrti by sa stal dedičom Martin Michal. Helene pritom pripadá aj časť majetku po matke, teda aj rodinného domu v Slatiňanoch. Situácia sa podľa Blesku natoľko vyhrotila, že Vondráčkovej otec volal ešte v deň svadby a namiesto blahoželania žiadal, aby svoj podiel po matke prepísala na brata Jiřího.

Správanie sa Vondráčkovej rodiny dokonca vyústilo do trestného oznámenia na brata Jiřího za ohováranie. Helena Vondráčková a Martin Michal už v pondelok vypovedali na polícii a to isté čaká aj Vondráčkovej brata a otca. Obaja sa snažili Helenu odradiť od svadby. Tvrdili, že získali znepokojujúce informácie o Michalovej minulosti a tvrdia, že o ňom vlastne nič nevie.

Nový manžel stálice českého hudobného neba už v minulosti čelil podozreniam z podvodov za štvrť miliardy korún. Z niekoľkých bánk mal vylákať obrovské úvery, za ktoré údajne ručil neexistujúcim majetkom. V rokoch 1996-97 strávil dokonca 17 mesiacov vo vyšetrovacej väzbe. Michal všetky obvinenia odmieta.

(spravodajkyňa TASR Katarína Korgová) pel