Ivan Mládek už na maľovanie nemá čas

25. feb 2003 o 13:15 © TASR 2003

Bratislava 25. februára (TASR) - Okrem Jožina z bažin je český spevák Ivan Mládek známy aj mimo hudobnej scény ako úspešný maliar - vynálezca originálnej maliarskej metódy nazvanej obrátená perspektíva. V období tesne pred nežnou revolúciou v roku 1989 mali jeho obrazy, ktoré vytváral spolu s priateľom výtvarníkom, veľký úspech najmä v zahraničí, takže sa maľovanie stalo hlavným zdrojom jeho príjmov.

"Po revolúcii, keď sa naša situácia dostala do normálnych koľají, začali sme zase cestovať a hrať, a orientovať sa na muziku. Teraz už na maľovanie nemám čas, pretože mám toľko práce s našim televíznym programom, ale možno v lete zase namaľujem nejaký obrázok," pripustil známy hudobný recesista Mládek, ktorý zmysel pre humor nezaprie ani na svojich plátnach. "Stále sa snažím vymýšľať nejaké absurdity, nejaké volovinky. To bola náhoda, že som kreslil vlak do nejakého časopisu a napadlo ma nakresliť ho dôsledne v obrátenej perspektíve," spomína na svoje maliarske začiatky Ivan Mládek. Sám má dnes doma už iba jedno svoje dielo - mnohé porozdával a popredával do zahraničia. "Na Slovensku má jeden alebo dva jeho obrazy kamarát v Košiciach, v Amerike mám asi dvanásť plátien, niečo vo Švédsku, v Nemecku."