Fanúšikovia Kylie Minogueovej chcú, aby si konečne zahalila pozadie

Londýn 25. februára (TASR) - Fanúšikovia austrálskej speváčky Kylie Minogueovej začali kampaň, v rámci ktorej svoju milovanú hviezdu vyzývajú, aby si konečne zahalila svoj slávny zadok.

Skupina Kyliefansunited združuje ľudí, ktorí sú presvedčení, že speváčkino pozadie začína zatieňovať jej umeleckú prácu. V otvorenom liste Kylie vysvetľujú logiku kampane s názvom Ban the Bum (Zakážte zadok).

"Kylie, čo je veľa, to je veľa. Už sme z toho unavení. Tvoji oddaní fanúšikovia to už ďalej nedokážu znášať. Vyzývame ťa, aby si konečne raz a navždy zahalila svoj zadok. Už to prestáva byť vtipné," píšu fanúšikovia.

Účastníci kampane uznávajú, že Kylie sa šikovne podarilo využiť svoje zlaté nohavičky ako marketingový nástroj pri propagácii singlu Spinning Around. Teraz ju však upozorňujú na to, že "jej sláva sa rýchlo začala spájať len s jej zadkom".

"Je to hanba, keď taká talentovaná hviezda klesne na úroveň nechutného predvádzania sa. Ak si nedáte pozor, tlač z vás spraví popový ekvivalent prsnatej Jordan," varujú fanúšikovia Kylie. Zároveň dodávajú, že to novinári z Kylinho zadku urobili "megastar". Preto ju na záver listu poprosili, aby v tom médiá nepodporovala a na jeseň sa vrátila bez imidžu "ľahkej koristi".