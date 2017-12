Bývalý basgitarista Heartbreakers Howie Epstein zomrel vo veku 47 rokov

25. feb 2003 o 18:15 © TASR 2003

Los Angeles 25. februára (TASR) - Rockový hudobník Howie Epstein, ktorý bol - až do minuloročného májového vyhodenia z kapely - 20 rokov basgitaristom formácie Tom Petty & the Heartbreakers, zomrel v nemocnici v Novom Mexiku. Informoval o tom dnes magazín Billboard na svojej webovej stránke.

Epstein zomrel v nedeľu vo veku 47 rokov. Do Siene slávy rock and rollu ho uviedli spolu s kapelou v roku 2001. V ostatných rokoch bojoval s drogovou závislosťou a mal problémy so zákonom.

Aj keď príčina hudobníkovej smrti nie je stále známa, spoločníčka zosnulého, ktorá ho priviezla do nemocnice v Santa Fe, úrady informovala, že Epstein konzumoval heroín a predpísané antibiotiká, uvádza stránka Billboard.com.

"Správa o Howieho smrti nás veľmi zarmútila. Je ťažké slovami vyjadriť, ako sme ho milovali, a ako nám bude chýbať. Svet prišiel o veľkého umelca a láskavú dušu. Útechu máme len v tom, že teraz odpočíva v pokoji. V myšlienkach a modlitbách sme s jeho rodinou a početnými priateľmi," vyhlásili členovia skupiny Petty & the Heartbreakers.

Veteránska rocková kapela vyhodila Epsteina v máji minulého roku pre "sústavné osobné problémy" a na jeho miesto na turné pozvala pôvodného člena Rona Blaira. Práve jeho v roku 1982 Epstein nahradil.

V rozhovore líder kapely Tom Petty minulú jeseň povedal, že o basgitaristovi a spevákovi nevedia nič už celé mesiace.