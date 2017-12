Diabli s flamencovou vášňou

BRATISLAVA – Kto by si pomyslel, že flamenco a východoeurópska hudba sa k sebe tak hodia? Slovenské publikum má možnosť v najbližších dňoch pocítiť na vlastnej koži silu andalúzskeho flamenca, ktoré sa spojilo s virtuóznou rómskou hudbou.

26. feb 2003 o 8:35 PETER BÁLIK

Súbor Diabolské husle a španielska skupina fenomenálnej tanečníčky Bettiny Castańo predvedú v slovenských mestách kultúrnu mnohorakosť, ktorá vzíde z tohto nevšedného spojenia gitarovej hudby, tanca a rómskeho folklóru.

„Rómska a španielska hudba má veľa spoločných znakov, je rytmická a temperamentná. Na spoločných koncertoch sa budeme snažiť hrať ich skladby a oni naše. Diváci môžu očakávať raritné spojenia, keď Bettina bude tancovať na moju skladbu Cigánsky plač alebo ju pri tanci bude sprevádzať iba cimbal, čo je nezvyklé aj pre samotných Španielov,“ opisuje momenty spoločného vystúpenia so súborom šéf Diabolských huslí Ján Berky-Mrenica ml.

Podľa neho, keby Španieli poznali cimbal, určite by ho pri flamencu naplno využili. Berkymu-Mrenicovi ml. to totiž povedal jeden zo španielskych gitaristov. Tento názor potvrdzuje, ako je ich hudba blízka. Flamenco sa udomácnilo v Andalúzii, ale jeho korene siahajú do Indie, odkiaľ po kľukatých cestách prešlo cez Perzskú ríšu až po Andalúziu.

Castańo je jednou z najznámejších flamenco tanečníc novej generácie zo Sevilly, ktorá do tradičného španielskeho tanca pridáva prvky worldmusic. To bol aj jeden z hlavných dôvodov, prečo sa tanečníčka zaujímala o folklórnu skupinu zo strednej alebo z východnej Európy.

„Bettina už dlhší čas hľadala podobnú kapelu. Bola v Maďarsku, Rumunsku, ale ani jedna z tamojších formácií ju neoslovila. Až my. Je možné, že sa jej na nás páčila naša emotívnosť, ale aj fakt, že sme profesionáli a nie sme príliš živelní,“ vysvetľuje Berky-Mrenica ml., syn slávneho folklórneho huslistu. Ich spoločný program mal svetovú premiéru v októbri 2000 vo Švajčiarsku a odvtedy absolvovali dve európske turné.

Slovenskí aj španielski „diabli“ včera vystúpili v Trenčíne, ale čakajú ich koncerty v Ružomberku (26. 2.), Banskej Bystrici (27. 2), Prešove (2. 3) a Prievidzi (3. 3). V Bratislave mali pôvodne účinkovať iba 28. februára, ale pre veľký záujem ich organizátori prehovorili aj na ďalšie dve predstavenia, naplánované na 1. marca.

„Veľký záujem o naše koncerty svedčí o tom, že sa na Slovensku čoraz viac ľudí zaujíma o etno a worldmusic. A v Bratislave sme už dlhší čas nehrali,“ vysvetľuje si rómsky primáš veľký záujem ľudí o spoločné koncerty s Bettinou Castańo.