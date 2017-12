Japonka ponúka cestu do kozmu ako umenie

Japonská výtvarníčka Mariko Mori je celosvetovo vnímaná ako jedna z najväčších výtvarných vizionárok. Skladá dohromady prvky z umenia, vedy, performance, hudby a architektúry. V Kunsthause v rakúskom Bregenzi do 23. marca vystavuje po prvýkrát svoj projek

26. feb 2003 o 10:30

FOTO - ČTK

t Wave UFO, ktorý potom poputuje do New Yorku. Tridsaťpäťročná Japonka sa prvý raz na medzinárodnej scéne objavila pred šiestimi rokmi, keď na Benátskom bienále ukazovala trojrozmerný videoart s názvom Nirvana.

Vo Wave UFO Mariko Mori podľa usporiadateľov prekročila hranice medzi veľkými pastikami a bio-amorfnou architektúrou. Projekt je miestom, ktorý návštevníka prenesie z jeho každodenného života do kozmických sfér. Mariko Mori na to používa počítačovú grafiku, videoprojekciu a najnovšie vynálezy technických inžinierov. V objekte dlhom jedenásť metrov môžu záujemcovia zostať sedem minút a sledovať projekciu, ktorá ich uvádza na „cestu do duchovného kozmu“. Mariko Mori tvrdí, že projekt Wave UFO má naznačiť, že „ľudská existencia ako kolektívne bytie by sa mala zjednotiť, prekročiť kultúrne odlišnosti a národnostné hranice“, v čom by jej mal pomôcť „trvalý pozitívny a kreatívny vývoj“. (eg)