Hviezdy rôznych hudobných žánrov svetového rangu sa stretnú v New Orleanse

26. feb 2003 o 10:35 © TASR 2003

New Orleans 26. februára (TASR) - Hviezdy rôznych hudobných žánrov si od 24. apríla do 4. mája dajú rendezvous v dejisku podujatia New Orleans Jazz and Heritage Festival. Na jedenásť dní 34. ročníka festivalu pripravila dramaturgia pre návštevníkov niekoľko skutočných lahôdok. Už v úvodný večer to budú vystúpenia žijúcich legiend Fatsa Domina a Smokeyho Robinsona, o deň neskôr sa o dobrú náladu postará Bob Dylan a Clarence "Gatemouth" Brown. Príťažlivý program sľubuje aj tretí festivalový večer s vystúpeniami tria Crosby, Stills a Nash, či Ala Jarreaua. Počas ďalších festivalových dní sa v New Orleanse predstavia aj špičkoví bluesmani Keb' Mo', Dr. John, či nestarnúci rocker Joe Cocker alebo skupina Los Lobos. Hviezdami záverečného koncertu podujatia budú 4. mája Neville Brothers a bluesový gitarista Buddy Guy.