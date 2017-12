Gladiator pred turné natočil nový videoklip

Bratislava 26. februára (TASR) - Len niekoľko mesiacov po uvedení svojho ostatného videoklipu má slovenská skupina Gladiator na konte ďalší.

Tentoraz stavili členovia kapely na skladbu Hluchý Nemý Slepý a posledná klapka nového klipu padla zhruba pred dvoma týždňami. "Natočili sme ho v jednom starom kaštieli neďaleko Trnavy za jeden deň a spolu s nami si v ňom zahralo ďalších 40 mladých ľudí," prezradil člen kapely Maroš Hladký s tým, že réžiu klipu znovu zverili do rúk slovenského režiséra Karola Vosátku. "Celý ho poňal akčne a energicky," položartovne dodáva svoj názor Maroš. Možno však aj práve kvôli tomu na "pľaci" nepomrzli. V deň natáčania nebolo totiž najteplejšie. "Atmosféra bola ale výborná. Každý sa napokon zohrieval, ako sa dalo....," spomína s úsmevom. Nový videoklip by mal byť do slovenského éteru nasadený v priebehu budúceho mesiaca. Už 25. marca však Gladiator odštartuje veľké koncertné turné po 13 slovenských mestách. "Budeme hrať každý deň až do 6. apríla bez prestávky," teší sa už teraz Maroš.