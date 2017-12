Iracká popová hviezda žne v USA úspechy

27. feb 2003 o 14:00 © TASR 2003

New York 27. februára (TASR) - Zatiaľ čo sa vojna v Iraku každým dňom približuje a stáva reálnejšou, v Spojených štátoch úspešne koncertuje iracká spevácka hviezda Kásim as-Sáhir.

Spevák, pokladaný za najúspešnejšieho arabského interpreta, koncentruje v amerických mestách pred vypredaným hľadiskom, informoval denník New York Times.

Po koncerte v Las Vegas zavíta Sáhir počas víkendu do New Yorku. V súčasnosti jeho najväčší hit Beauty And His Love vypovedá o láske mladého muža k žene a o irackej metropole Bagdad. Umelec chcel dosiahnuť, aby aspoň na moment Bagdad neevokoval len vojnu, ale aj krásu a túžbu po domove.

As-Sáhir doteraz predal 30 miliónov platní, k jeho fanúšikom patrí Carlos Santana a sopranistka Sarah Brightmanová.