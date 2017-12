Misha sedem dní držala "bobríka mlčanlivosti"

Bratislava 27. februára (TASR) - Sedem dní vydržala nerozprávať slovenská speváčka Misha.

27. feb 2003 o 16:28 © TASR 2003

Uplynulé dni totiž strávila v susednej Českej republike v penzióne svojich kamarátov. "Čítala som, pozerala dividíčka na počítači, mailovala svojim fanúšikom a sedem dní som neprehovorila ani slovo. Proste som oddychovala," prezradila Misha s tým, že mlčať pre ňu nebol až taký problém, dokonca si nemusela pýtať ani jesť, lebo sa vraj stravovala tým, čo navarili domáci. "Fungovala som úplne normálne. Menšie problémy som zo začiatku asi spôsobila malému synovi mojich známych, ktorý sa mi snažil stále prihovárať a nechápal, čo sa deje. Potom pochopil a keď som odchádzala a začala rozprávať, tak bol hrozne prekvapený, a tak spontánne z neho vypadlo ďJéj, Míšo, a ty mluvíš?ď," smeje sa Misha, ktorá po návrate od západných susedov zažila ďalšiu premiéru.

Zaspievala si totiž v komornom prostredí na vernisáži v jednej z bratislavských galérií. "Je mi jedno, kde spievam, lebo to robím veľmi rada, ale najlepšie sa mi vystupuje tam, kde cítim, že ľudia prišli kvôli hudbe a ak sú ešte vysadení na rďnďb, o to lepšie," vysvetľuje šarmantná lektorka angličtiny, ktorej sa teda viac zahovára komorná atmosféra. "Sedieť na barovej stoličke niekde v pube, okolo mňa kapela a pred sebou mikrofón, to je krása. Super môže byť aj koncertné turné, ale to ešte nemôžem posúdiť, lebo som žiadne neabsolvovala, ale teším sa na to."

Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál