Latinostar Jennifer Lopezová poprela správy o odloženej svadbe s Benom Affleckom

Londýn 27. februára (TASR) - Americká herečka a speváčka Jennifer Lopezová sa dnes vysmiala zo správ o odklade svadby so svojím snúbencom a hercom Benom ...

27. feb 2003 o 17:30 © TASR 2003

Londýn 27. februára (TASR) - Americká herečka a speváčka Jennifer Lopezová sa dnes vysmiala zo správ o odklade svadby so svojím snúbencom a hercom Benom Affleckom, ktorá bola údajne naplánovaná na Deň sv. Valentína.

"Nebola odložená. Celý 14. február bola táto fáma pretriasaná v médiách," vyhlásila dnes populárna latinostar pre britskú televíznu stanicu BBC, reagujúc tak na článok, ktorý uverejnil americký bulvárny magazín Star. Podľa jej slov sa klebety rozšírili po celom svete po tom, čo túto správu prebrali aj ostatné médiá. Uviedla tiež, že doteraz nebol stanovený žiadny termín svadby.

Podľa správ médií sa dvojica, ktorá sa zasnúbila vlani, mala zosobášiť v Portoriku na Deň sv. Valentína.

"J.Lo" sa v stredu večer zúčastnila v Londýne na britskej premiére svojho najnovšieho filmu Maid in Manhattan (Slúžka na Manhattane). Zaodetá v béžovej róbe na telo a v bielom kabátiku, strávila 20 minút s davom fanúšikov na londýnskom námestí Leicester Square.

Tridsaťdvaročná kráska prišla do Británie bez svojho snúbenca a po červenom koberci kráčala v sprievode svojich hereckých kolegov Ralpha Fiennesa a Natashe Richardsonovej.

Podľa britského denníka Daily Telegraph si speváčka prenajala v exkluzívnom londýnskom hoteli Metropolitan 14 izieb za 9000 britských libier na noc a podľa iných novín si do Británie "doviezla" 25-členný sprievod, vrátane vizážistov a dietetikov.

Na margo filmu Lopezová vyhlásila, že so svojou rolou chudobného dievčaťa, ktoré sa zamiluje do popredného politika, sa úplne stotožnila. "Naozaj rozumiem, kto bola, keďže som z toho istého prostredia. Je to o vzťahoch medzi vyššou a nižšou vrstvou," tvrdí rodáčka z Bronxu.

Aj napriek nepriaznivej kritike sa film v decembri minulého roku dostal ziskom 19 miliónov dolárov za prvé tri dni na vrchol rebríčka najziskovejších filmov.

1 gs pel