V Bratislave vyhlásili 5. ročník súťaže Francúzska pieseň

27. feb 2003 o 18:17 © TASR 2003

Bratislava 27. februára (TASR - Šíriť francúzsku kultúru, vyhľadávať spevácke talenty a motivovať k výučbe francúzskeho jazyka na Slovensku je cieľom súťaže amatérskych spevákov Francúzska pieseň 2003, ktorej piaty ročník dnes vyhlásil Francúzsky inštitút v Bratislave.

Súťaží sa v troch vekových kategóriách - modrej, bielej a červenej. V prvej vystupujú žiaci základných škôl, v druhej žiaci vyšších ročníkov základných škôl a študenti stredných škôl. V poslednej sa o priazeň poroty uchádzajú speváci nad 18 rokov, pričom v tejto horné vekové ohraničenie nie je. Modrá a biela kategória majú aj školské a regionálne kolá, ktoré prebiehajú od vyhlásenia súťaže do mája. Najstarší účastníci sú do finále vyberaní na základe zaslania vlastných audionahrávok. Prihlásené piesne musia byť originálne, interpretované vo francúzskom jazyku a mali by pochádzať priamo z Francúzska alebo inej frankofónnej krajiny. Znalosť francúzštiny však nie je podmienkou. Víťazi, ktorých určí porota zložená z predstaviteľov Francúzskeho inštitútu a odborníkov z oblasti hudby a spevu, získajú týždenné pobyty vo francúzskych Alpách a vecné ceny. Novinkou jubilejného ročníka budú špeciálna Cena publika, ktorú udelia na základe diváckeho hlasovania a Cena orchestra Andante v podobe štúdiovej nahrávky súťažnej piesne. Uzávierka prihlášok do červenej kategórie je 30. apríla 2003. Celoslovenské finále pre všetky kategórie sa uskutoční v júni 2003 v Bratislave počas Sviatku hudby. Bližšie informácie o podmienkach súťaže a prihlášky je možné získať vo Francúzskom inštitúte v Bratislave, na internetovej stránke www.france.sk/piesen a v regionálnych centrách.

Medzi finalistami minulých ročníkov Francúzskej piesne môžeme nájsť dnes už známeho speváka Roba Pappa a úspešnú reprezentantku Slovenska na Medzinárodnom festivale francúzskej piesne v Chorvátsku Andreu Zimányiovú. Doteraz najstarším účastníkom bol vyše 70-ročný František Krajčovič z Bratislavy.