Nastupujúci dezignovaný umelecký vedúci SF Bělohlávek dirigoval dnešný koncert

Bratislava 27. februára (TASR) - Nastupujúci dezignovaný umelecký vedúci Slovenskej filharmónie Jiří Bělohlávek určoval tempo i zvuk orchestra počas ...

27. feb 2003 o 20:43 © TASR 2003

Bratislava 27. februára (TASR) - Nastupujúci dezignovaný umelecký vedúci Slovenskej filharmónie Jiří Bělohlávek určoval tempo i zvuk orchestra počas dnešného koncertu v Redute, kde odzneli atraktívne diela Berlioza, Straussa a Musorgského.

Bělohlávek, ktorý sa spomínanej funkcie mieni ujať od nasledujúcej sezóny, sa tak na čele orchestra predstavil prvýkrát od zverejnenia jeho nového pôsobiska.

Prostredníctvom hudby majstrov romantizmu tak spolu s orchestrom previedol návštevníkov Berliozovým Rímskym karnevalom a predstavil populárne Musorgského Obrázky z výstavy. Umenie slávnej drážďanskej husľovej školy v Straussovom Koncerte pre husle a orchester d mol na neapolskom nástroji z 19. storočia predviedol talentovaný Torsten Janicke.

Musorgského Obrázky z výstavy nacvičoval Bělohlávek naposledy pred 14 dňami so slávnym lipským Gewanthaus Orchestra, ale jeho dojem z prvej skúšky so slovenskými filharmonikmi bol rozhodne lepší. Pochvaľoval si spontánne cítenie inštrumentalistov, napríklad výkon prvého trubkára v úvodnej Promenáde. "Práve tieto ďkúzlaď sú prostriedkom k tomu, aby sme mohli spolu rozprávať príbehy, či líčiť nálady a citové pohnutia," poznamenal na margo budúcej spolupráce so SF.

Romantici sa na rozdiel od svojich predchodcov z obdobia klasicizmu namiesto spoločného jazyka snažili o originalitu. Intermezzo z opery Benvenuto Cellini pod názvom Rímsky karneval prezrádza veľa o zvláštnostiach kompozičných a zvukových predstáv Hectora Berlioza. Zvukovú stránku Musorgského Obrázkov z výstavy však musel dokresliť jeden z najskvelejších inštrumentátorov Maurice Ravel, pretože alkoholizmom zničený ruský skladateľ zanechal dielo v podobe klavírnej partitúry. Suite nedisciplinovaného majstra, ktorý mnohé zo svojich diel nedokončil, tak Ravel zabezpečil nádhernú orchestrálnu farebnosť a večnú slávu. Strauss komponoval v romantickom duchu ešte v čase zrodu ideálov hudby 20. storočia. Jeho husľový koncert predstaví mozartovské a schumannovské cítenie autora, ktorý sa onedlho preslávil vo svete opery a symfonických básní.

Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydá k správe fotomateriál