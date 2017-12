Slovenská hudba doboomovala?

HUDOBNÉ CENY AUREL BY MALI OCENIŤ TO, ČO MÁ BUDÚCNOSŤ. SIEDMEHO MARCA SA DOZVIEME VÝSLEDKY

28. feb 2003 o 9:00 PETER BÁLIK

Ivan Tásler a Richard Müller sú speváci nominovaní aj tento rok, spolu s Karolom Miklošom. FOTO - TASR

Zaslúži si Misha toľko nominácií? Patria Chill On the Sun medzi objavy roka? Alebo: Prečo je medzi speváčkami roka muzikálová Lucia Šoralová? Po oznámení nominácií na slovenské hudobné ceny Aurel za rok 2002, ktoré v polovici februára vyhlásila slovenská pobočka Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu (IFPI), sa zdvihla vlna protichodných reakcií.

Výsledky sa verejnosť dozvie až 7. marca, ale v hudobných kruhoch a na diskusných stránkach internetového časopisu Inzine sa rozhoreli diskusie, ktoré by sa dali zhrnúť do otázky: Odzrkadľujú vyhlásené nominácie skutočný stav slovenskej hudobnej scény za minulý rok?

Zvláštny rok

„Skôr mapujú preferencie členov hudobnej akadémie. Jej členom slúži ku cti, že nezabodovali masoví Senzus alebo Elán. Je tu však veľa zaujímavých vecí, ktoré sa v nomináciách neobjavili. Na druhej strane nominácie vychádzajú z albumov, ktoré vyšli, a tento rok nebola úroda až taká fantastická,“ hovorí hudobný publicista Marián Jaslovský.

O slabšej minuloročnej úrode hovorí aj riaditeľ IFPI Slavomír Olšovský. Väčšinu nominácií považuje za opodstatnenú: „Bol to zvláštny rok. Som však presvedčený, že akademici vybrali to najlepšie. Možnože tam niekomu chýba Ghymes, Chiki liki tu-a, ale do užšieho výberu sa nedostali mediálne tlačené hviezdičky ako napríklad Miro Džunko alebo Tweens.“

Najviac nominácií, sedem, získala Misha za album Colors Of My Life, slovenská odpoveď na R&B, ktorú pred pol rokom poznal málokto. V troch kategóriách budú súťažiť Jana Kirschnerová, Ivan Tásler, v dvoch Richard Müller, po jednej Hex, Polemic alebo Horkýže slíže.

„S nomináciami som úplne spokojný,“ hovorí jeden z členov Akadémie populárnej hudby, ktorý nechce byť menovaný. „Sú v nich speváci alebo kapely, ktorých albumy by som si kúpil aj sám, bez ohľadu na to, či mi ich pošle vydavateľstvo.“

Štuple v ušiach

Aurel sa prezentuje ako protiváha k ľudovému Slávikovi. Kritické hlasy však tvrdia, že ak nebodujú úplné prepadáky a dinosaury, nemalo by nám to stačiť na nejakú mimoriadnu radosť. Akademici síce ignorovali albumy Elánu a Teamu, Jaslovskému, ale aj redaktorovi Rock FM rádia Danielovi Balážovi chýba medzi nomináciami viac menšinových žánrov. Riaditeľ IFPI namieta, že do kategórie objav roka sa dostala gothic-rocková formácia Shellwoy. Podľa nich je to málo.

„Chýbajú mi ľudia okolo vydavateľstva Slnko Records - Šina, Daniel Salontay, Slide & Udu, teda Martin Zajko a Igor Sabo. Rovnako ma mrzí, že sa k ničomu nerozhýbali Silvia Josifoská a Katka Korčeková,“ tvrdí Marián Jaslovský, ktorý dodáva, že sa na tohtoročných nomináciách prejavil fakt, že „boom slovenskej populárnej hudby už doboomoval.“

Aurel by mal mapovať predovšetkým kvalitu a originalitu, bez ohľadu na predajnosť a mediálne masáže. Slovenský stredný prúd podľa Daniela Baláža originalitou príliš neoplýva: „Mám pocit, že ani nemusí, veď k alternatívam sa stavia s nezáujmom. Štuple v ušiach našu scénu neosviežia a žiadnym cenám punc serióznosti a kvality nedodajú.“

Aurelovi stále chýba kategória alternatívny rock, ktorá je bežnou súčasťou amerických a britských hudobných cien. Slavomírovi Olšovskému sa alternatívu vo výbore cien IFPI presadiť nepodarilo. Podľa konzervatívneho krídla v IFPI to vraj chce čas.

Lenže prečo potom tak rastie návštevnosť najväčšieho slovenského hudobného festivalu Pohoda? Pohoda je totiž plná alternatívy.

Dvojročný tučniak

Roku 2001 Aurel nahradil ceny Hudobnej akadémie, ktoré organizoval Zväz autorov a interpretov (ZAI) na čele s Martinom Sarvašom. Ceny Hudobnej akadémie zanikli, hudobná verejnosť za nimi neplače, a Aurel má byť ich presvedčivejším a dôstojnejším nástupcom.

Tučniak s vinylom sa teda ešte len uchádza o dôveru a vážnosť. Tento rok zažije prvú reprízu a ešte hľadá svoju tvár. Počet akademikov sa rozšíril na 137 a v budúcnosti by mal skončiť na čísle 150. V akadémii sú dnes novinári, kritici, redaktori a obchodníci s nosičmi, ale Olšovský priznáva, že akadémia ešte nezahŕňa dostatočne široké názorové spektrum. „Uvedomujeme si to a cítim, že stále bojujeme o dôveru ľudí z nekomerčných oblastí. Keby sa nám tieto vzťahy podarilo zlepšiť, určite by Aurel získal väčšiu kvalitu.“

Americká Grammy má za sebou 45. ročník, v Česku často kritizovaného Anděla čaká tento rok desiate udeľovanie cien. „Potrebujeme viac času. Slovenská hudobná scéna je mladá a môže to byť našou výhodou. V Česku majú svoje osobnosti, ale priveľa starých tvárí a rôzne marketingové pokusy. Myslím, že v tomto smere sme pred českými Andělmi. Na Slovensku by sa nemohlo stať, aby cenu za speváčku roka získala taká Helena Vondráčková,“ dodáva Slavomír Olšovský.