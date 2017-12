Clooney a Kidmanová

28. feb 2003 o 11:30

Herec George Clooney sa stavil s kolegyňou Nicole Kidmanovou, že sa do roka neožení a vyhral desaťtisíc dolárov. „Nicole sa minulý rok stavila, že zo mňa bude do dvanástich mesiacov ženáč, ale to sa prepočítala. Dlží mi desaťtisíc dolárov," vyhlásil štyridsaťjedenročný miláčik žien Clooney v americkom časopise TV Movie. Dodal, že sa rozhodne „pod čepiec" nechystá a že je konečne zasa singl, teda sám. „Do vzťahu musí človek investovať mnoho času, ktorý mi chýba. Úprimne povedané, nie je pre mňa ľahké zoznámiť sa s nejakou ženou. Hotovosť, povesť a drahé auto pomáhajú pri flirte menej, než si mnohí myslia." (čtk)