Misha si odniesla štvrtú cenu, Müller potvrdil vlaňajšie prvenstvo

28. feb 2003 o 13:04 © TASR 2003

Bratislava 28. februára (TASR) - Richard Müller, Misha a No Name sa stali v kategórii interpret 2002, objav 2002 a skupina 2002 víťazmi čitateľskej súťaže Maxi Super Kenvelo Awards 2002.

V bratislavskom Fajn klube sa to počas odovzdávacieho večera len tak hemžilo osobnosťami zo slovenskej hudobnej brandže. Väčšina si totiž ocenenia dokopy v siedmich kategóriách prišla prevziať osobne. V kategórii imidž roka si prvenstvo odniesol spevák Peter Nagy, klipom roka sa podľa čitateľov časopisu Maxi Super stalo video Vlak kapely Horkýže Slíže. Medzi rozhlasovými dídžejmi dominoval Ľuboš Černák z Rock FM Rádia a v kategórii TV teens moderátor zvíťazilo sesterské duo Tweens. Ocenenia v spomínaných kategóriách si odniesli napríklad aj Miro Žbirka, Martin Oravec, Vanilla Club, Tublatanka, Gladiátor, moderátor Deky Marcel Palonder a iní. Špeciálnu cenu absolútneho víťaza za najvyšší počet hlasov dostal "dekovský" Jopo. Počas večera odovzdal osobnú cenu i Peter Nagy šéfke Maxi Superu Ivane Havranovej, "Je to špeciálna cena ďGrammyď za tri podstatné gramy ľudskosti, ktoré vniesla do slovenskej bulvárnej žurnalistiky," vysvetlil Nagy.

"Ocenenie v kategórii pre nás veľa znamená aj preto, lebo je to prvá cena od čitateľov. Boli by sme najradšej, keby sme ju nasledujúcich 20 rokov dostávali už iba my," uviedol s úsmevom Igor Timko, líder No Name. "Teším sa z ceny, lebo keď mi ju dajú ľudia, je to krásne," okomentovala už štvrté tohtoročné ocenenie speváčka Misha. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.