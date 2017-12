Maiga kvôli zlej pamäti na tváre nerád chodí do spoločnosti

Bratislava 28. februára (TASR) - Napriek tomu, že Ibrahim Maiga nerád chodí do spoločnosti, vôbec prvú cenu, ktorú po pätnástich rokoch života na Slovensku získal, si prišiel osobne prevziať.

Získal druhé miesto v kategórii Imidž 2002 čitateľskej súťaže Maxi Super Kenvelo Awards 2002. "Jediné, čo som za svoju hudbu doteraz získal, bola v roku 1996 Zlatá platňa za 15 000 predaných kusov po dvoch mesiacoch môjho prvého sólového albumu na pultoch. Hovorí sa, nikdy neočakávaj, ale aj tak ma prekvapilo, že som napríklad nebol nominovaný na žiadne ocenenie za klip Karola Vosátka, ktorý bol naozaj vynikajúci a bolo to niečo nové," netají sklamanie Ibi, ktorý má počas desaťročnej hudobnej kariéry za sebou dva albumy a päť singlov. Tvrdí však, že mu to až tak neprekáža, pretože v slovenskom šoubiznise "vyletel dosť vysoko" a robí to, čo ho baví. "Bol som veľmi prekvapený, keď ma vyhlásili, najskôr som si myslel, že je to kvôli mojej novej ozdobe na bruchu, ktorú mám od havárie," žartoval na adresu jazvy od vlaňajšej nehody na motorke. "Ale bude to asi vlasmi, lebo s nimi rád experimentujem," dodal vážne.

Do spoločnosti nerád chodí preto, lebo nemá rád zafajčené prostredie, no najmä má podľa vlastných slov zlú pamäť na tváre. "Keď prídem medzi ľudí a stretnem niekoho, s kým som sa v minulosti dobre poznal a nepozdravím ho, vyzerám, ako by som bol namyslený. Nie som taký, a preto do spoločnosti radšej nechodím, aby som nezažíval také trapasy," prezradil Ibi.

