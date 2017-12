Lucie Bílá sa vraj rozišla s tyranom

Praha 28. februára (TASR) - Dôvodom rozchodu českej speváčky Lucie Bílej s jej manželom Stanislavom Penkom neboli len názorové nezhody, ale aj terorizovanie, ktorému bola vystavená.

Obaja manželia žijú už od Silvestra oddelene, ale až teraz sa Lucie zdôverila priateľom, že ju Penk terorizoval. Údajne jej zakazoval odvážne výstrihy a kupovanie drahých šperkov so zdôvodnením, že musia šetriť na nový dom. Pod vplyvom manžela Bílá ukončila spoluprácu so svojimi dvornými autormi, skladateľom Ondřejom Soukupom a textárkou Gabrielou Osvaldovou, aj so sprievodnou kapelou Boom Band.

"Bol to muž dvoch tvárí. Kto ho bližšie nepoznal, musel si myslieť, že je to príjemný pekný chlapec. Lenže on mal problém. Chcel Luciu prevyšovať, a keď to nešlo po dobrom, skúšal to po zlom. Stále na ňu kričal," prezradil českému denníku Blesk jeden zo spolupracovníkov speváčky.

Bílá sa vydala za Penka po trojmesačnej známosti, išla do vzťahu naplno a nastávajúceho videla cez ružové okuliare. Aj keď pred svadbou tvrdila, že na svojom nastávajúcom nenašla nič, čo by jej vadilo, problém riešili už na svadbe. Speváčka Lucie Bílá je teraz opäť taká pohodová ako kedysi, tvrdia jej známi. Docielila to hlavné, zbavila sa tyrana, preto ani formálny rozvod teraz nerieši.

