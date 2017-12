Avril Lavignová nemá priateľa a nechce prezradiť, či sa už s niekým vyspala

2. mar 2003 o 18:35 © TASR 2003

Ottawa 2. marca (TASR) - Mladučká kanadská speváčka Avril Lavignová (18) nemá zatiaľ priateľa, nepoužíva deodorant a tak sa sústredí na prácu, že často netuší, aký je dnes deň, či v ktorom meste práve je.

Novinárka Dominic Mohanová z denníka The Sun uviedla, že keď robila s Avril rozhovor, dievčina sa jej nedokázala dívať do očí, stále čosi hľadala a odpovede vždy len zašomrala. Vyzerala veľmi vyčerpane a unavene.

"Nemám priateľa. Myslela som, že si nejakého nájdem, ale muži sa ma boja, vyhýbajú sa mi. Mala som nejakých frajerov na strednej škole a aj keď som točila prvý videoklip mala som priateľa, ale nik nechápe, že prechádzam zložitým obdobím. A nepýtajte sa ma, či som už s niekým spala, to je veľmi osobné a radšej na to nebudem odpovedať. Raz sa určite usadím, vydám a podobné veci. Ale teraz nemám na nič čas. Keby mi niekto povedal, že je 9. februára, ani nezistím, že klame. Dokonca som zabudla na mamine narodeniny. Doma som bola naposledy na Vianoce a do leta sa tam asi nedostanem," prezradila o sebe Avril.

Jej hity slávili úspechy v hitparádach mnohých krajín, a tak nečudo, že je veľmi sebavedomá. Mala iba 16 rokov, keď podpísala zmluvu s BMG Records na 600.000 libier. Pôvodne sa mala stať mladou Shaniou Twainovou, no prirodzene sa vypracovala na štýl Alanis Morissettovej.

"Som iná než všetky tie zástupy popových sexsymbolov. Sama si píšem piesne, hrám na gitaru a som oblečená od hlavy po päty. Nepredávam sex ale hudbu. Nik mi nehovorí čo mám robiť a ako, o všetkom si rozhodujem sama." Trochu prisilné slová na 18-ročné dievča.