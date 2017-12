České levy režíroval Rok diabla

České filmové ceny sprevádzali v pražskej Lucerne kvalitné filmy, lacné fóry a hrubé trapasyFilm režiséra a scenáristu Petra Zelenku Rok diabla zakončil v sobotu svoj diabolský rok. Po víťazstve na karlovarskom festivale, úspešných projekciách na festival

3. mar 2003 o 10:00 ĽUDO PETRÁNSKY

Údiv Ivana Trojana nie je improvizovaný v duchu moderátorov Jaroslava Dušeka a Martina Zbrožeka (naľavo). Jeho krstné meno bolo dvakrát vytlačené zle. FOTO - ČTK

och v Berlinale a Rotterdame, si z pražskej Lucerny odniesol aj České levy - vrátane najlepšieho filmu a réžie.

Po dvoch krištáľových cenách získali tvorcovia filmu Alice Nellisovej Výlet a snímky Zdeňka Trošku Anjelská tvár. Z ôsmich nominovaných filmov nakrútených v uplynulom roku bodovalo sedem. Bez ocenenia zostala len Perníková veža Milana Šteindlera.

Leví večer opäť moderoval herec Jaroslav Dušek, ktorému asistoval Martin Zbrožek vystupujúci ako Leopold Šamil. Ich improvizácie natiahli priamy prenos o takmer štvrťhodinu, čo Dušek na záver lakonicky komentoval: „Po tom všetkom, čo sa dnes udialo, je to už aj tak jedno.“

Trapas večera

Známy improvizátor Jaroslav Dušek ešte pred odovzdávaním cien avizoval, že sa budú snažiť víťazne vychádzať z trápnych situácií, do ktorých sa dostanú oni alebo ich hostia, ale v jednej to takmer neustriehli - pri Ivanovi Trojanovi, ktorý sa stal hereckou hviezdou večera. Českého leva dostal v hlavnej aj vo vedľajšej role, čo je doterajší unikát. Na sklenenej plastike Českého leva i na diplome však bolo vyryté meno jeho brata Ondřeja - producenta a režiséra.

„Tak to je fór, ktorý som od Vachlera nečakal. Ale veď je to len vedľajšia úloha, však Ivan?“ snažil sa nadľahčiť situáciu Dušek. „To je v poriadku,“ pokojne reagoval herec Dejvického divadla, „ja to bratovi odovzdám.“ V tej chvíli ešte netušil, že o pár minút si vďaka svojmu hereckému umeniu pôjde po ďalšiu sošku. Krstné meno bolo na nej opäť napísané zle.

Trojanov údiv nebol improvizovaný. Na čelo mu pri opakovanej chybe organizátorov vystúpili kropaje potu a večer filmovej slávy sa v jeho prípade priblížil k fraške. „Som rozčarovaný,“ glosoval na večernom raute Ivan Trojan.

Príliš veľa kontrastov

Dramaturgia večera pod režijným vedením Petra Vachlera bola komponovaná do kontrastov, čo pri ich veľkej frekvencii nadobudlo až strnulý výraz. Oproti niekdajšej sviežosti Jaroslava Dušeka to bol krok späť. Pri odovzdávaní cien moderátori pozvali dvojice, ktoré spájali rôzne veci.

Režisér Saša Gedeon udeľoval cenu s hercom Pavlom Liškom - vystupovali však každý v roli toho druhého. Táňa Vilhelmová si túto úlohu zase zopakovala s Aňou Geislerovou. Cenu za najlepší strih odovzdávali najvyšší herec českého filmu František Novotný s najmenšou herečkou Aťkou Janouškovou. Pri ich výbere vraj autori scenára hľadali najlepší „prírodný strih“.

Tomáš Hanák odovzdával cenu za ženský herecký výkon v hlavnej role spolu so svojou manželkou. Na pódium prišiel v kvádri vyrobenom z papierovej lepenky. Debna podľa neho mohla symbolizovať aj „alarmujúcu zadebnenosť filmovej akadémie“ - on sám ešte Českého leva nemá.

Príliš veľa kontrastov? „Mám dojem, že iskrivé nápady si moderátori vybili na nominačnom večeri,“ hovorí herec a režisér Milan Šteindler. „Ja osobne som sa bavil oveľa menej ako predtým. A určite nie len preto, že môj film nezískal žiadneho leva.“