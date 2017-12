Petr Zelenka: Filmy nie sú o cenách

Režisér najúspešnejšieho filmu Petr Zelenka (1967) si Českého leva za réžiu pridal k dvom levím plastikám, ktoré má už za scenár a réžiu Knoflikárov.

3. mar 2003 o 9:00

Absolútny víťaz Českých levov Petr Zelenka (uprostred) v obkľúčení svojich kolegov. Údajne prišiel v sobotu len kvôli nim.

FOTO - ČTK

Rok diabla získal šesť levov z desiatich nominácií. Úspech?

„Všetci okolo mňa hovoria, že áno. Klamal by som, keby som bol nešťastný. Ale o cenách si myslím svoje.“

Počas večera ste sa tvárili, akoby sa vás odovzdávanie ani netýkalo. Ide o tradičný zelenkovský postoj k Akadémii?

„Celé je to len hra, s ktorou nechcem mať veľa spoločného. Filmy nie sú o cenách.“

V minulosti ste ju dokonca ignorovali. Prečo ste prišli teraz?

„Požiadal ma o to producent Pavel Strnad. Navyše, boli nominovaní aj moji kolegovia z filmu - bolo by to voči nim neférové.“

Žiadny Český lev vás teda nepotešil?

„Cena divákov a lev pre Jarka Nohavicu s Čechomorom.“

Keď ste išli po českého leva, v priamom prenose ste povedali, aby už bol večer za nami. Jaroslav Dušek vás vôbec neprekvapil?

„To, čo bolo kedysi svieže, sa mi dnes zdalo už vyvetrané a uťahané. Jediný nápad sa mi zdal dobrý - keď prišla partia niekdajších chlapcov zo Zemanovej Cesty do praveku.“

Ako sa po čase pozeráte na Rok diabla?

„S odstupom na ňom vidím prepady pozornosti, ale v zásade je mi stále blízky, pretože v ňom zostala nálada.“

Čo bude ďalej?

„Dokončievam scenár k filmu s pracovným názvom Najlepšie filmy môjho života. Bude o ľuďoch, ktorých život ovplyvnil film.“ (pet)

