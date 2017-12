Anthony Hopkins sa v tichosti tretíkrát oženil

Los Angeles 3. marca (TASR) - Britský herec Anthony Hopkins (65) sa v sobotu v tichosti oženil so 46-ročnou obchodníčkou so starožitnosťami Stellou Arroyaveovou. Oznámila to v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorcu hollywoodskej hviezdy.

Súkromný obrad sa uskutočnil v Malibu v kruhu rodinných príslušníkov a známych. Ďalšie podrobnosti nie sú známe.

Hopkins a Arroyaveová tvoria pár asi dva roky. Pre Hopkinsa to je tretie manželstvo.

Diváci si Hopkinsa najviac pamätajú ako ľudožrútskeho psychiatra Hannibala Lectera, ktorého stvárnil v Mlčaní jahniat (1991). Hopkinsovi to vynieslo Oscara za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe. Za pokračovanie tejto úspešnej snímky s názvom Hannibal si herec zapýtal kráľovský honorár desať miliónov dolárov, ktoré aj dostal.