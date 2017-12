Ingola sa kvôli novému videu začína učiť brušný tanec

Bratislava 3. marca (TASR) - Čaru brušného tanca podľahla slovenská speváčka Ingola.

3. mar 2003 o 14:43 © TASR 2003

Okrem toho, že sa jej tanec á la Shakira veľmi páči, využije ho i v novom videoklipe, ktorý by mala v máji nakrúcať v Egypte. "Je to letná optimistická pesnička v latino štýle a volá sa Slobodná. Konečne idem aj ja natáčať videoklip k moru a veľmi sa na to teším. Pod pyramídami som totiž ešte nikdy nebola," netají nadšenie Ingola, ktorá tvrdí, že cesta do Egypta má jedinú podmienku, a tou je celosvetový mier.

Video by sa malo na obrazovkách objaviť v júni. Režírovať ho s najväčšou pravdepodobnosťou bude autorka predchádzajúceho Ingolinho klipu Jana Cukerová. "Zatiaľ len vyberáme členov štábu a nemáme ešte ani konkrétny scenár. Mám ale v hlave predstavu. Chcela by som, aby to bolo niečo netypické, iné ako majú všetci, teda pláž a vlny. Skôr by som chcela objaviť nejaké netradičné miesta a zákutia," prezradila Ingola, ktorá sa práve v týchto dňoch stala čerstvou majiteľkou členskej karty bratislavského hokejového klubu Slovan. "Som veľký fanúšik slovenského športu a predovšetkým hokeja a ako Bratislavčanka fandím Slovanu. Pri príležitosti krstu môjho posledného albumu som dostala hokejový dres s mojím menom," vysvetlila Ingola, ktorá si hokejové zápasy nechá ujsť len málokedy.