Zomrel "otec" twistu Hank Ballard

4. mar 2003 o 15:30 © TASR 2003

Los Angeles 4. marca (TASR) - Americký spevák a skladateľ Hank Ballard, považovaný za "otca" twistu, zomrel v nedeľu miestneho času v Los Angeles na následky rakovinového ochorenia hltanu vo veku pravdepodobne 66 rokov. O umelcovom veku totiž jestvujú rôznorodé informácie, informovali zámorské médiá.

S menom rodáka z Detroitu - vlastným menom John H. Kendricks - sa spája hit The Twist, ktorý vyvolal na celom svete twistovú horúčku vystupňovanú ešte známejšou verziou kompozície v interpretácii Chubby Checkera. Nasledovali ďalšie slávne twistové nahrávky, napríklad skladba Twist and Shout skupiny Isley Brothers, ktorú neskôr zaradili do repertoáru aj Beatles, či Twistin' the Night Away v interpretácii Sama Cooka.

Zosnulý, ktorý so skladbou Work with Me Annie zaznamenal už v roku 1954 najväčší rhythmandbluesový hit roka s predajom viac ako miliónov nosičov, bol od roku 1990 členom Rockandrollovej siene slávy.