Operácia zachránila Anastacii život

4. mar 2003 o 9:30 © TASR 2003

New York/Berlín 4. marca (TASR) - Americká speváčka Anastacia, ktorej v januári diagnostikovali rakovinu prsníka a ktorá sa už 10. februára podrobila chirurgickému zákroku, sa v súčasnosti pripravuje na ožarovanie.

Aj keď je Anastaciino ochorenie veľmi vážne, mala veľké šťastie, vyhlásil chirurg Alexander Swistel. Podľa jeho slov bola speváčka iba niekoľko mesiacov od život ohrozujúceho zdravotného stavu. Včasná diagnóza jej podľa doterajších poznatkov lekárov zachránila život.

Bola to výzva pre moju vôľu, vieru a telo, vyhlásila speváčka, ktorá nemocnicu opustila už dva dni po operácii a ktorá opakovane vyzvala ženy, aby nezanedbávali preventívne vyšetrenia. Aj keď to zdravotná poisťovňa nepreplatí, zrieknite sa radšej nových topánok alebo drahej večere a nechajte si urobiť mamografické vyšetrenie, nechala sa počuť interpretka.

Iba 160 cm vysoká mladá dáma s veľkým hlasom prerazila debutovým albumom Not That Kind (2000), na ktorého päť miliónov predaných exemplárov a ocenenia by rada nadviazala aj opusom Freak of Nature (2002). Anastacia je medziiným laureátkou World Music Award 2001 a MTV Music Award 2001 pre najlepšieho nováčika hudobnej scény.