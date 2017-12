Kruh (The Ring) * USA / Japonsko 2002 * 115 minút * Réžia: Gore Verbinski * Scenár: Ehren Kruger, Scott Frank * Hrajú: Naomi Wattsová, Martin Henderson

4. mar 2003 o 11:00 ZUZANA KEPPLOVÁ

Podľa úvodných minút by sme si mohli myslieť, že je tu ďalší správny kasový mrhák. A vlastne má takáto prirýchla domnienka niečo do seba. Dve školáčky, zaodeté v štýle uniformy Tatu, sa rozprávajú o kazete, po ktorej zhliadnutí vám oznámi hlas z telefónu, že máte ešte sedem dní. Samozrejme, že jedna z nich danú kazetu akurát pred týždňom videla.

Rýchlo do deja: kruh smrti sa otvára. Zosnulá dievčina je príbuzná novinárky Rachel, ktorú po pohrebe rodina požiada, aby vypátrala príčinu smrti. Do rúk sa jej dostane osudná kazeta a telefón zazvoní. Teraz má sedem hustých dní na záchranu seba a svojich najbližších, ktorí si samozrejme kazetu nenechali ujsť.

To, čo znie ako šikovná americká hororovo-trilerová teda hrôzo-napináková zápletka, pramení vlastne v Japonsku. Na začiatku bola trilógia Koji Suzukiho, od ktorej sa odrazila televízna verzia, miniseriál a komiksová manga. Režisér Mexičana Gore Verbinski si pozrel japonskú kazetu a príbeh presadil do prostredia amerického severovýchodu, vlhkej a hmlistej krajiny, nad ktorou slnko nevychádza. Priznáva, že námet upravil tak, aby výsledný film spĺňal požiadavky štúdia Dreamworks. Pred snovou logikou, ktorá dominovala v japonskom poňatí, uprednostnil logiku emócií. To v preklade znamená, že spolu s pátraním po pôvode kazety a podivných motívoch, ktoré zobrazuje, prenikáme aj do rodinného prepletenca Rachel, jej syna a priateľa Noaha. Verbinského verzia tak sleduje známu schému napätie - uvoľnenie, keď mrazivé momenty prekladá rodinným oteplievaním medzi hrdinami.

Celkovo je to poctivo vykonštruovaná hra na strach, avšak nič nové vo svete hrôzy. Zdá sa, že tu ide len o ďalšie prekombinovanie už od Hitchcocka používaných nápadov, s prímesou obľúbenej blairwitchovskej témy autentického videa, s dávkou freudoviny na to. Základný nápad smrtiaceho video vírusu je bezpochyby zaujímavý, no menej škody by narobil, keby ho Verbinski prenechal špeciálnemu oddeleniu Muldera a Scullyovej, než púšťať sa sám do skúmania prenosnej povahy zla v štúdiovom rukopise. Takže ak máte radi instantnú hrôzu dochutenú maskérskymi kúskami na telách figurín a zazvonenie mobilu v kinosále vás neprivedie k zástave srdca, iste vás potom poteší pointa v podobe faktu, že osudné video vlastne uvidíte tiež.