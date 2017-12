Šéf TV Nova Vladimír Železný vraj mieri k oltáru

4. mar 2003 o 17:30 © TASR 2003

Praha 4. marca (TASR) - Dva roky rozvedený riaditeľ českej TV Nova Vladimír Železný, ktorý v pondelok oslávil 58. narodeniny, je po uši zamilovaný do 25-ročnej Konstancie Záhorkovej, alias Konie. Železný sa pred časom počas dovolenky na Slovensku so svojou pôvabnou bývalou osobnou asistentkou Konie zasnúbil a teraz údajne obaja uvažujú o svadbe.

"Vladimír je do nej fakt blázon a veľmi jej dôveruje. Keď spolu išli na Vianoce na dovolenku, cestovali jej fabiou, ktorú riadila Konie, pretože Železný nemá vodičák. A to je v jeho prípade už skutočne dôvera, pretože on ľuďom za volantom príliš nedôveruje a chce len dobrých vodičov. Navyše, v aute s nimi nebola ochranka, takže cestovali ako dvaja milenci v texaskách a ochranka to len istila na diaľku," povedal nemenovaný priateľ šéfa Novy pre český bulvárny denník Blesk.

Vladimír Železný a Konstancie Záhorková sa objavujú na 90 percentách spoločenských akcií, kde ju šéf Novy známym a partnerom oficiálne predstavuje ako svoju priateľku. Naposledy boli spolu minulý piatok večer v reštaurácii pražského Slovanského domu, kde spolu s Václavom Klausom oslavovali zvolenie bývalého šéfa ODS za prezidenta ČR.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) juh